Wichtiger Hinweis

Bitte nutzen Sie für die Abstimmung einen aktuellen Browser, wie Mozilla Firefox, Google Chrome, Apples Safari oder Microsoft Edge! Bei älteren Browserversionen kann es zu Problemen bei der Darstellung kommen und unter Umständen wird eine Abstimmung unmöglich.

Ihre Stimme für die Top 1.000

1. Schritt: Titel wählen

Insgesamt können Sie für fünf Titel Ihre Stimme abgeben. Um diese Titel in unserer Datenbank zu finden, haben Sie die folgende Möglichkeit:

Die Suchfunktion

Sie kennen den Interpreten oder Sie wissen ungefähr den Titel? Dann können Sie mit der Suchfunktion direkt nach dem Hit oder nach allen Hits eines Interpreten suchen.

Die Suchfunktion: Tragen Sie hier Titel oder Interpret ein. SWR

Um den Hit in Ihre Wunschliste zu übernehmen, klicken Sie einfach auf den Songtitel oder den Interpreten. Dieser wird dann in "Ihre Titelauswahl" und in unseren "Songkorb" übernommen. Danach können Sie den nächsten Wunschtitel suchen und auf die gleiche Art der Wunschliste hinzufügen. Achtung: eine Mehrfachnennung eines Titels ist nicht möglich!

Der Titel ist nicht dabei?

Selbstverständlich haben wir versucht, unsere Musikdatenbank so vollständig wie möglich zu gestalten. Trotzdem kann es vorkommen, dass Sie einen Ihrer Lieblingshits nicht finden, auch wenn Sie sich alle Ergebnisse Ihrer Suche anzeigen lassen. Für diesen Fall finden Sie am Ende der Ergebnisliste einen Link ("Hier eigenen Titel vorschlagen") zum Formular. Dort können Sie den entsprechenden Song in den Feldern "Geben Sie hier den Titel ein" und "Geben Sie hier den Interpreten ein" eintragen und dann mit "Übernehmen" in Ihre Wunschliste aufnehmen.

2. Schritt: Wunschliste bearbeiten

Bei der Wunschliste können Sie Ihrer Wahl den letzten Schliff geben. Sie können Titel löschen, neue Titel über die Suchfunktion hinzufügen oder die Reihenfolge ändern.

In der Titelliste können Sie mit den Pfeiltasten die Reihenfolge Ihrer Songauswahl verändern oder Titel löschen. SWR

Die Reihenfolge bestimmt auch die Anzahl der Punkte, die der jeweilige Titel bekommt. Der Song auf Platz 1 bekommt fünf Punkte, Platz 2 bekommt vier Punkte ... der Song auf Platz 5 bekommt einen Punkt. Haben Sie alle Titel zusammen und in die richtige Reihenfolge gebracht, kommen Sie durch einen Klick auf "Weiter" zum zweiten Schritt der Abstimmung.

3. Schritt: Persönliche Daten/Wunschliste abschicken

Bevor Sie Ihre Wunschliste abschicken, benötigen wir noch ein paar persönliche Angaben von Ihnen. Felder, die mit einem Sternchen ("*") gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder. Die Informationen benötigen wir für eine mögliche Gewinnbenachrichtigung oder Interviewanfrage.

Bitte bestätigen Sie uns mit einem Häkchen vor dem Abschicken, dass Sie unsere Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen gelesen haben.

Mit einem zweiten Häkchen können Sie auch noch gleich unseren SWR1 Newsletter abonnieren. Hier bekommen Sie alle Termine, das Neueste aus der SWR1 Programmwelt und exklusive Gewinnspiele - kompakt zusammengefasst und bequem in Ihren Posteingang.