per Mail teilen

Portionen: 4 Rezeptautor/Rezeptautorin: Eberhard Braun

Zutaten:

300 g Weizenmehl (Typ 405)

45 g Hartweizengrieß

75 g Tomatenmark

150 g Tomatensaft

1 - 2 TL Salz

3 Eier (Größe M)

Zubereitung

Einen großen Topf mit gesalzenem Wasser aufsetzen.

In einer Schüssel das Tomatenmark mit Tomatensaft, Eiern und Salz verrühren. Die restlichen Zutaten hinzugeben und alles kräftig zu einem glatten Teig schlagen. Den Teig bspw. mithilfe eines Spätzlehobels portionsweise ins kochende Wasser hobeln. Die an der Oberfläche schwimmenden Spätzle mit einem Sieblöffel herausholen, eiskalt abschrecken und abtropfen lassen. Vor dem Servieren in einer Pfanne mit etwas Butter erwärmen.

Tipp: Wer möchte, gibt noch gehackte, getrocknete Tomaten mit in die Pfanne dazu.

Küchenkäpsele-Tipps: Und: Wenn der Teig zu zäh ist, einfach mit etwas Sprudelwasser verdünnen.

Übersicht aller SWR Rezepte