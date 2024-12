per Mail teilen

Ungewöhnlich, lecker und vielseitig: Der Currywurstbrunnen bringt reichlich warme Sauce und begeistert mit Wurst, Veggie-Optionen & Co. Ein Hingucker für jedes Event!

Koch/Köchin: Eberhard Braun

Verwendet warme Currywurstsauce, am besten hausgemacht – und viel davon. Currywurst ist entweder eine Rote Wurst oder eine weiße Wurst ohne Pelle (zum Beispiel Oberländer).

Deshalb solltet ihr den Currywurstbrunnen ausprobieren

Passt super zu einem Buffet, aber auch zu Fondue oder Raclette oder als Vorspeise.

Er liefert reichlich warme, cremige Sauce.

Jeder kann aufspießen, was er will: verschiedene Würstchensorten oder Hackbällchen, aber auch vegetarische und vegane Würstchen, Grillkäse, Falafel und vieles mehr.

Zutaten für 4-6 Personen:

6 Currywürste (rote Wurst oder Oberländer)

300 g Currywurstsauce (Rezepte siehe unten, oder gekauft)

Brötchen (z.B. Baguette)

Wer möchte: Pommes, tiefgekühlt

1 Schokobrunnen

Kleiner Topf oder Pfanne zum Warmhalten

Holzspieße

Hausgemachte oder gekaufte Currysauce in einem Topf erwärmen. Schokobrunnen nach Anleitung anschalten. Currysauce zugeben, eventuell Konsistenz mit Brühe, Apfelsaft oder Wasser verdünnen.

Currywürste in einer (Grill)pfanne anbraten, in Stücke schneiden und in einem Topf/Pfanne mit Stövchen (mit Kerzen) oder Warmhalteplatte warmhalten.

Dazu Currypulver, Brötchen und/oder Pommes servieren.

Currysauce:

250 g Dosen-Tomaten, passiert oder gewürfelt

250 ml Apfelsaft

150 g Zwiebelwürfel, geschält und gewürfelt

2 Knoblauchzehen, geschält und gewürfelt

1 cm Ingwer, frisch gerieben

2 EL Tomatenmark

50 g Soßen-Lebkuchen oder Früchtebrot (oder 1 TL Stärke in 3 EL Wasser gelöst)

1 EL Honig

2 EL Curry

2 EL Öl zum Braten

Salz, Pfeffer

Wer möchte: 50 g Curryketchup

Zubereitung

In einem Topf die Zwiebel- und Knoblauchwürfel bei mittlerer Hitze mit 2 EL Öl zwei Minuten rührend anbraten.

Tomatenmark, Ingwer, Honig und Curry zugeben und verrühren.

Tomaten und Apfelsaft zugeben und mit geschlossenem Deckel 15 Minuten sanft köcheln.

Mit einem Pürierstab feinmixen und nach Belieben mit Salz, Pfeffer, Curry und eventuell Curryketchup abschmecken.

Warm servieren oder in heiß in Einmachglas abfüllen.

Übersicht aller SWR Rezepte