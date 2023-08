per Mail teilen

Portionen: 4 Rezeptautor/Rezeptautorin: Eberhard Braun

Zutaten:

300 g Weizenmehl (Typ 405)

30 g Hartweizengrieß

3 Eier (Größe M)

150 g Karotten, gewürfelt

200 ml Wasser

100 ml Karottensaft

1/2 TL Kurkuma

1 1/2 TL Salz

Zubereitung

Einen großen Topf mit gesalzenem Wasser aufsetzen.

Karotten fein würfeln, in einen kleinen Topf mit 200 ml kochendem Wasser und 1/2 TL Salz geben und 5 - 6 Minuten lang weich kochen. Dann 100 ml Karottensaft sowie 1/2 TL Kurkuma hinzugeben und das Ganze fein pürieren.

Die restlichen Zutaten mit dem Karottenpüree zu einem geschmeidigen Teig schlagen. Den Spätzleteig als Knöpfle ins kochende Wasser hobeln. Sobald die Knöpfle an der Oberfläche schwimmen, mit einem Sieblöffel herausholen, eiskalt abschrecken und in einem Sieb abtropfen lassen. Vor dem Servieren in einer Pfanne mit etwas Butter erwärmen.

Küchenkäpsele-Tipps: Und: Wenn der Teig zu zäh ist, einfach mit etwas Sprudelwasser verdünnen.

