Das muss sich an Grundschulen in BW ändern

Jedes fünfte Kind in Baden-Württemberg kann nach der Grundschule nicht richtig lesen, schreiben und rechnen. Was sind die Gründe? Eine Grundschullehrerin erzählt.

10-Stunden-Tage sind für Grundschullehrer:innen in Baden-Württemberg keine Ausnahme. Auch nicht für Greta, die ihr Referendariat an einer Grundschule in Ludwigsburg gemacht hat. Als Grundschullehrerin musste sie Unterricht vor- und nachbereiten, hatte tägliche Konferenzen, musste Anträge bearbeiten und hatte dazu noch Kooperationen außerhalb der Schulzeit.

»Das Problem ist, dass man als Lehrer:in nicht jedem Kind gerecht werden kann.«

Bei dieser Belastung ist es nicht verwunderlich, dass das eine oder andere Kind aus dem Fokus gerät und "hinten runterfällt".

Schlechte Bezahlung für Grundschullehrer

Unterdessen warnte die Bildungsgewerkschaft GEW vor einer Abwanderungswelle von Grundschullehrkräften aus Baden-Württemberg in andere Bundesländer. Die Landesvorsitzende Monika Stein forderte in einer Mitteilung:

»Das Land muss seine gut 30.000 Grund- und Haupt- und Werkrealschullehrkräfte endlich besser bezahlen.«

Noch immer zähle Baden-Württemberg zu den vier Bundesländern, die bisher den Grundschullehrkräften und einem Teil der Haupt- und Werkrealschullehrkräften eine Bezahlung nach der Gehaltsgruppe A13/E13 verweigerten. Berlin, Bayern und Nordrhein-Westfalen etwa honorierten die Arbeit besser.

Stress für Lehrer

Die Belastung für Lehrer:innen an den Grundschulen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Ein anderes Problem ist, dass Grundschüler:innen oft auch kein Deutsch können. Für Greta hieß das: Viel visualisieren und mit dem ganzen Körper sprechen.

»Was ich bei meinen Kolleginnen und Kollegen gesehen habe, das ist wirklich übermenschlich, was die da leisten.«

Trotzdem liebt Greta ihren Job:

»Der Job gibt einem auch super viel. Die Arbeit mit Kindern ist immer sehr schön. Die gibt einen ganz, ganz viel zurück, aber sie ist eben auch sehr zeit- und nervenaufwendig.«

Nach ihren Erfahrungen in Baden-Württemberg wechselt Greta nun nach Brüssel. Hier wird sie an einer deutschen Schule unterrichten.