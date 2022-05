Buchtipp: Starman - David Bowies Ziggy Stardust von Reinhard Kleist

Reinhard Kleist gehört unbestritten zu den besten Comiczeichnern Deutschlands.

In den letzten Jahren konzentrierte er sich vor allem auf Biographien. Zu den besonderen Schwerpunkten des Comic-Autors zählen Musiker-Biographien: darunter zum Beispiel Nick Cave und Johnny Cash.

David Bowie Band Eins: Frühe Jahre und Ziggy Stardust

Sein neustes Comic hat er dem Sänger David Bowie gewidmet, der in diesem Januar 75 geworden wäre. Die Comic-Biografie ist auf zwei Teile angelegt und in dem nun erschienenen ersten Band nimmt Reinhardt Kleist die frühen Karrierejahre von David Bowie in den Blick nimmt. Die Zeit, in der Bowie als Ziggy Stardust einer schrägen Mission nachging.