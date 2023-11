per Mail teilen

Der 11.11. schreit förmlich danach, in der SWR1 Disco nur Nummer 1 Hits zu spielen, die an einem 11.11. mal auf Platz 1 der deutschen, britischen oder amerikanischen Charts waren. Außerdem klären wir, warum sich Tiffany gerne zuhause versteckt, warum der Text zu "Santa Maria" zweite Wahl war und wo Kanye West die Goldgräberin her hat.