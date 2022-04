Wir feiern die 80er! Und wenn SWR1 feiert, heißt das: Hitparädle! Sie stimmen ab für Ihre liebsten 80er-Hits und gewinnen mit etwas Glück Ihr persönliches Mixtape von den SWR1 Moderator:innen, extra für Sie zusammengestellt. Und natürlich auf Kassette, wie in den 80ern halt.

Jetzt abstimmen ...

Die Abstimmung für unser "SWR1 Hitparädle - Die 80er" läuft vom 3. bis 8. April (20 Uhr).

...und Mixtapes gewinnen

Stimmen Sie beim SWR1 Hitparädle für Ihre fünf größten Hits aus den 80ern ab; drücken Sie dann den Gewinn-Button am Ende der Abstimmung und Sie landen in unserem großen Lostopf.

Mit viel Glück werden Sie dann gezogen und haben die Chance auf ein ganz exklusiv von unseren Moderator:innen zusammengestelltes 80er-Mixtape auf Kassette. Also schnell mitmachen, gewinnen und das Mixtape in den Rekorder werfen.

Diese ganz persönlichen Mixtapes gibt es zu gewinnen... "La Boum – Die Fete" von Rainer Hartmann "Meine 80er Playlist" von Patrick Neelmeier "Lieblingsballaden aus den 80ern" von Barbara Scherrer

von "Frauenpower Lieblingssongs aus den 80ern" von Barbara Scherrer

von "Soulfavoriten aus den 80ern" von Barbara Scherrer "Petras Powerplay-Mix für den perfekten 80er Morgen" von Petra Klein "Matt-Mix" von Matthias Sziedat "Annetts 80er Liebeskummerlieder" von Annett Lorisz

von "All I needed in the 80s" von Annett Lorisz "80er Deutsch" von Jochen Stöckle

von "Stöckles 80er" von Jochen Stöckle "80er Disco-Dauerwellen-Mixtape by DJ Corvin" von Corvin Tondera-Klein "80er Lieblinge" von Stefanie Anhalt "Leges 80er Mixtape" von Ingo Lege "Lauras 80er – Good Vibes Only" von Laura Zacharias "All trough the 80s" von Janet Pollok

Wann gibt es das "SWR1 Hitparädle - Die 80er" zu hören?

Das "SWR1 Hitparädle - Die 80er" läuft am Sonntag, 10. April, ab 12 bis 20 Uhr in SWR1 und anschließend auch auf SWR1.de und in der SWR1 App.

Das sind unsere SWR1 Moderator:innen in den 80ern und heute