1982: "Maid of Orleans (The Waltz Joan of Arc)" von OMD blieb vier Wochen auf Platz 1. Das Stück wurde von Andy McCluskey (Foto) anlässlich Jeanne d’Arcs 550. Todestages am 30. Mai '81 geschrieben. In Deutschland hielt sich "Maid of Orleans" 43 Wochen in den Charts.

dpa Bildfunk dpa

