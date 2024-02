Queen war die Siegerin

Die Königin war 2006 die Nummer eins in Baden-Württemberg!

Drei Tage lang ging die SWR1 Hitparade 2006 der Frage auf den Grund: "Wer ist die Nummer eins der Interpreten in Baden-Württemberg?". Es ist Queen mit "Bohemian Rhapsody"! Der Königin dicht auf den Versen: die Beatles mit "Let it be" auf Platz zwei und auf Platz drei der jahrelange Hitparaden-König Led Zeppelin mit "Stairway to heaven".

Mehr als 120.000 Stimmen sind 2006 bei der SWR1-Musikredaktion eingegangen. Diese verteilten sich auf 1.916 verschiedene Bands und Interpreten und 5.636 Titel.

Die Interpreten-Hitparade

Bei der Hitparade 2006 von SWR1 Baden-Württemberg wurde nicht nach Titeln, sondern nach Bands und Interpreten ausgezählt. Somit waren alle Bands und Sänger nur mit einem - dem meistgewünschten - Song in der Hitparade vertreten. Was eine größere Vielfalt und auch Künstlern wie Beggar´s Opera (Time Machine), Bad Company (Bad Company), Pointer Sisters (I’m so Excited) oder UFO (Doctor, Doctor) den Einzug in die Top 500 eröffnete.

Songs die sich zweimal platziert haben

Obwohl jeder Interpret nur mit einem Song vertreten war, gab es einige Songs, die sich zwei Mal platzierten: "Fields of Gold" in der Version von Sting und Eva Cassidy. "The Lion Sleeps Tonight" war von The Tokens zu hören und in der deutschen Fassung "Bemberle" von Herrn Stumpfes Zieh und Zupf Kappelle. "Über sieben Brücken musst du geh’n" prophezeiten Peter Maffay und Karat. "Über den Wolken" sangen Reinhard Mey und Dieter Thomas Kuhn und "You´ve Got a Friend" schaffte mit Carole King und James Taylor zwei Platzierungen in der SWR1 Hitparade 2006.

Die Beliebtesten

Ob nach Titeln oder Interpreten - Herbert Grönemeyer war auch 2006 der beliebteste deutsche Sänger und vor Elvis Presley (10) und Bryan Adams (11) zusätzlich der erfolgreichste Solo-Interpret. In der SWR1 Hitparade 2006 belegte Herbert Grönemeyer mit "Mensch" Platz acht. Zur erfolgreichsten deutschen Band wählten die SWR1-Hörer PUR (22) vor den Scorpions (29) und BAP (30). Und noch etwas hat die SWR1 Hitparade 2006 geschaffen: Ungewöhnlich schöne Paarungen. So liefen beispielsweise nacheinander "In the Mood" von Glenn Miller, "Rock Your Body" von Justin Timberlake und "Je t’aime" von Serge Gainsbourg und Jane Birkin.