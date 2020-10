Wer war in diesem Jahr der höchste Neueinsteiger? Gibt es Unterschiede bei den Top 10 der Männer und denen der Frauen? Diese und viele weitere Informationen zur Hitparade 2020 gibt es hier...

Ähnlich wie im letzten Jahr ist sich das Land überwiegend einig mit "Bohemian Rhapsody" als Nummer 1. Zu den zwei Landkreisen, die im letzten Jahr schon an erster Stelle für "Stairway to Heaven" gestimmt haben, hat sich in diesem Jahr noch der Main-Tauber-Kreis gesellt. An der letztendlichen Entscheidung hat es allerdings nichts mehr geändert. Und wie sieht es mit Ihrem Landkreis aus? Finden Sie es heraus in unserer interaktiven Landkarte.

Frauen vs. Männer

Waren sich Frauen und Männer im letzten Jahr noch einig, so sind die Stimmen der Frauen dieses Jahr das Zünglein an der Waage. Durch die Stimmen der Frauen ist Queen wieder auf Platz 1 gelandet. Für die Männer war in diesem Jahr wieder Led Zeppelin mit "Staiway to Heaven" ganz vorne.

Auch in diesem Jahr haben sich die Top 8 der Hitparade zu den Top 8 der letzten beiden Jahre nicht verändert. Dafür gibt es aber 63 Neueinsteiger in den Top 1114, knapp die Hälfte der Top 1000 sind Rocksongs und ca. jeder vierte Song kommt nicht aus den USA, England oder Deutschland.