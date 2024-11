Der Rocksänger und Singer-Songwriter Bryan Adams präsentiert sich mit allen Hits seiner erstaunlichen, über vier Jahrzehnte währenden Karriere live am 27. Juni 2025 in Künzelsau.

Datum: Freitag, 27. Juni 2025 Beginn: 18:00 Uhr

Einlass: 17:00 Uhr Ort: Carmen Würth Forum

Künzelsau



Vorverkaufsstart ist am 22. November! Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Programm: Würth Open Air

Seit über vier Jahrzehnten erobert der gebürtige Kanadier Bryan Adams mit seinen Alben die Spitze der Charts. Über 100 Millionen verkaufte Tonträger und Nr. 1 Charterfolge in mehr als 40 Ländern sowie ausverkaufte Tourneen weltweit dokumentieren eine einzigartige Karriere.

Adams' musikalische Dominanz, die in den 80er Jahren mit Klassikern wie "Summer Of ‘69" begann, setzte sich in den 90er Jahren mit Megahits wie "(Everything I Do) I Do It For You" fort. Rockhymnen und gefühlvolle Balladen gepaart mit einer unverwechselbaren, markanten Stimme sind zu seinem Markenzeichen geworden. Der heute 65-Jährige ist 2025 nur acht Mal bei Open Air Konzerten in Deutschland zu hören, darunter am 27. Juni in Künzelsau auf der Bühne des Würth Open Air.

Das Würth Open Air

Seit 1997 lockt das traditionelle Würth Open Air tausende Besucher nach Künzelsau-Gaisbach. Beim vergangenen Festival 2024 feierten 14.000 Menschen an zwei Tagen auf dem Außenbereich des Carmen Würth Forums mit einem Live-Programm für alle Generationen.

Kinder bis einschließlich 6 Jahre können das Würth Open Air kostenfrei besuchen, benötigen aber dennoch ein Ticket. Am Veranstaltungstag werden Ausweiskontrollen beim Einlass vorgenommen.