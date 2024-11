Der Rocksänger und Singer-Songwriter Bryan Adams präsentiert sich mit allen Hits seiner erstaunlichen, über vier Jahrzehnte währenden Karriere live am 3. August 2025 in Schwetzingen.

Datum: Sonntag, 3. August 2025 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Schlossgarten

Schwetzingen



Vorverkaufsstart ist am 22. November! Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Programm: Open Air in Schwetzingen

Bryan Adams gilt als einer der erfolgreichsten Singer-Songwriter der Rockmusik weltweit und einer der besten Live-Performer. Der mehrfache GRAMMY-Gewinner begeistert seine Fans auf der Bühne mit Bestseller-Songs und einer vehementen, energiegeladenen Performance.

Rockhymnen und rauer Gesang wurden zu seinen Markenzeichen, aber ebenso wunderschöne Balladen. Bryan Adams und seine langjährigen Begleiter wie Keith Scott (Leadgitarre) und andere präsentieren eine mitreißende Show, die sämtliche Hits und Highlights seiner Laufbahn aneinanderreiht.

Bryan Adams live – das sind mehr als zwei Stunden ungebremste Energie und totales Engagement analog zu dem Versprechen seines Millionensellers "Let's Make A Night To Remember". Es ist, wie es seine Rockhymne "Straight From The Heart" treffend beschreibt: direkt von seinem Herzen in die seiner Fans.