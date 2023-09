Dreizehnjährige durchquert als jüngste Schwimmerin den Bodensee

per Mail teilen

Am Samstag ist eine 13-Jährige quer durch den Bodensee von Friedrichshafen nach Romanshorn geschwommen. Die Jugendliche gilt als jüngste Schwimmerin, die diese Strecke bewältigt hat.

Die 13-jährige Patricia Springmann aus Hausen im Wiesental (Kreis Lörrach) ist erfolgreich elf Kilometer von Friedrichshafen ins schweizerische Romanshorn am gegenüberliegenden Ufer geschwommen. Nach Angaben des Organisators Bodensee-Openwater ist sie damit die jüngste Schwimmerin, die an dieser Stelle den Bodensee durchquert hat.

Patricia hat bereits den Zürichsee durchquert

Patricia Springmann ist schon seit frühester Kindheit eine leidenschaftliche Schwimmerin. Sie ist seit Jahren bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Nachbarort Schopfheim aktiv. Dort trainiert sie auch und unterstützt die Trainer bei Schwimmkursen. Als Elfjährige hat sie bereits den Zürichsee auf einer Länge von zweieinhalb Kilometer durchquert.

Die junge Schwimmerin schafft elf Kilometer in vier Stunden und 20 Minuten

Beim Training für die Querung am Samstag ist sie etwa drei Kilometer von Überlingen nach Konstanz-Wallhausen durch den Bodensee geschwommen. Patricias Vater ist selbst Schwimmer und Trainer. Er begleitete sie mit einem Boot auf dem Weg nach Romanshorn. Er hatte zuvor geschätzt, dass sie für die Strecke etwa viereinhalb Stunden brauchen wird. Am Ende war sie noch ein bisschen schneller und schaffte es in vier Stunden und 20 Minuten. Trotz Krämpfen hat die 13-Jährige nicht aufgegeben.

Trotz Krämpfen ist die 13-jährige Patricia die Strecke über elf Kilometer von Friedrichshafen nach Romanshorn geschwommen. SWR Moritz Kluthe

Weitere Jugendliche sind durch den Bodensee geschwommen

Sie ist die jüngste Schwimmerin, die diese Distanz von elf Kilometern zurückgelegt hat. Einem 13-jährigen Schweizer war das vor sechs Jahren gelungen. Vor einigen Wochen ist diese Strecke ein 14-Jähriger aus dem Kreis Böblingen - als bis dahin jüngster Deutscher - geschwommen.