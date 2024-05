Die Mannheimer Adler haben sich auf dem Transfermarkt den nächsten Hochkaräter geangelt. Die Kurpfälzer verpflichteten Marc Michaelis aus der Schweiz.

Der gezielte Umbruch und die Verjüngung im Kader der Adler Mannheim geht mit großen Schritten voran. Nach dem Weggang von 13 Spielern verpflichteten die Kurpfälzer an diesem Dienstag mit Nationalstürmer Marc Michaelis einen der besten deutschen Angreifer. Bereits in den letzten Tagen und Wochen hatten die Adler mit Tobias Fohrler (aus Ambri-Piotta/Schweiz) und Lukas Kälble (vom Vizemeister Bremerhaven) zwei aktuelle deutsche Nationalverteidiger verpflichtet, mit Kristian Reichel (Manitoba/Kanada) Luke Esposito (Augsburger Panther) zudem zwei starke neue Angreifer.

Große Freude bei Adler-Trainer und Manager Dallas Eakins

Jetzt also der überraschende Transfercoup mit dem gebürtigen Mannheimer Marc Michaelis. „Heute ist ein besonderer Tag für uns, denn wir begrüßen einen ehemaligen Jungadler zurück in Mannheim. Wir haben extrem hart gearbeitet, um diesen Vertrag über die Ziellinie zu bringen, und wir sind dankbar, dass Marc sich entschieden hat, nach Hause zu kommen. Marcs Charakter, seine Führungsqualitäten, seine Leidenschaft und sein Engagement für kontinuierliche Verbesserungen sind in jeder Sekunde sichtbar“, freut sich Trainer und Manager Dallas Eakins über die gelungene Rückholaktion des ehemaligen Jungadlers. Michaelis, der für die deutsche Nationalmannschaft an der bevorstehenden WM in Tschechien teilnehmen wird, gehörte bis 2014 dem Mannheimer Nachwuchs an, ehe er im Alter von 18 Jahren den Sprung nach Nordamerika. 2020 gelang Michaelisdort der Sprung in den Profibereich. Für die Vancouver Canucks absolvierte der Stürmer 15 NHL-Partien.

Die vergangenen zwei Jahre spielte Marc Michaelis in der Schweiz

Vor zwei Jahren wechselte der Stürmer zurück nach Europa und schloss sich den SCL Tigers in der Schweiz an, für die er in 45 Begegnungen 15 Tore und 24 Vorlagen verbuchte. Vor der abgelaufenen Spielzeit unterschrieb Michaelis einen Zweijahresvertrag beim EV Zug, der nun vorzeitig aufgelöst wurde. Für den Schweizer Meister von 2021 und 2022 bestritt er in der zurückliegenden Spielzeit 50 Hauptrundenspiele, war mit 13 Toren und 24 Vorlagen zweitbester Punktesammler des Teams.

"Ich bin sehr glücklich, in meine Heimat zurückzukehren, in der ich das Eishockeyspielen erlernt habe. Meine Motivation, bei der Neuausrichtung meines Herzensclub eine wichtige Rolle einzunehmen, ist grenzenlos", so Marc Michaelis in einer Pressemitteilung der Adler.