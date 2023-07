14-Jähriger will Bodensee durchqueren

Ein 14-jähriger Schwimmer will den Bodensee auf einer zwölf Kilometer langen Strecke zwischen Friedrichshafen und Romanshorn durchqueren. Er startete am Freitagmorgen.

Der 14-jährige Moritz Nachbauer will am Freitag den Bodensee von Friedrichshafen nach Romanshorn in der Schweiz durchqueren. Der Jugendliche aus Altdorf (Kreis Böblingen) wird laut der Organisation Bodenseequerung der bisher jüngste Deutsche sein, der die zwölf Kilometer lange Distanz in Angriff nimmt.

Im Gespräch mit SWR4-Moderator Jörg Assenheimer hat Moritz Nachbauer unter anderem erklärt, warum er den Bodensee durchqueren will:

Benefizaktion für kranke Kinder

Moritz will mit der Bodenseedurchquerung Spenden für den Kinder- und Jugendhospizdienst Böblingen sowie für die Stiftung "Hilfe für kranke Kinder" der Kinderklinik Tübingen sammeln. Denn sein Bruder ist im vergangenen Jahr schwer erkrankt und war zeitweise auf einen Rollstuhl angewiesen. Moritz will daher Kindern etwas zurückgeben, denen es nicht so gut geht wie ihm.

Moritz Nachbauer startete am Freitagmorgen. Er wird von einem Beiboot begleitet. SWR Marlene Fuchs

Bei seiner Durchquerung wird er von einem Beiboot begleitet, auf dem sein Trainer und seine Eltern sitzen. Moritz rechnet damit, für die zwölf Kilometer lange Strecke von Friedrichshafen nach Romanshorn bis zu fünfeinhalb Stunden zu brauchen. Am anderen Ufer warten seine Geschwister und Großeltern auf seine Ankunft.