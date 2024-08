per Mail teilen

Vielseitigkeitsreiter Michael Jung wird nach seinem Olympiasieg in Horb-Altheim bejubelt. Für den historischen Sieg gibt es ein eigenes Ortsschild und einen nach ihm benannten Spielplatz.

Die Horber sind stolz auf ihren vierfachen Olympiasieger Michael Jung. So stolz, dass sie ihm am Dienstagabend nicht nur einen großen Empfang bereitet, sondern auch noch kurzerhand ihren Stadtteil von Altheim in "Jungheim" umbenannt haben. Obendrein benennt die Stadt Horb einen Spielplatz nach dem Olympiasieger. Dort soll bald auch ein Pferde-Spielgerät aufgebaut werden.

Michael Jung hat einen solchen Empfang nach Olympia-Gold schon mehrfach erlebt. Trotzdem freute er sich über jedes handgemalte Plakat, lauschte von Kindern umringt den Worten der Laudatoren. "Es ist mega, wie viele Menschen da sind. Ich bin wirklich gerührt und berührt. Es ist einfach wieder toll, die Begeisterung zu sehen und das macht mich auch glücklich", sagte er. Der erfolgreichste olympische Vielseitigkeitsreiter durfte sich dann nochmal ins goldene Buch der Stadt Horb eintragen. Ehrenbürger ist er bereits seit 2013.

Empfangen wurde der 42-Jährige nicht nur von Landrat Klaus Michael Rückert, Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger und Vertretern der Landesregierung in Stuttgart. Auch rund 300 Fans aus Horb am Neckar kamen, um den Olympiasieger zu feiern.

Von links nach rechts: Staatssekretär Volker Schebesta, Sylvia Becht (Ortsvorsteherin Horb-Altheim), Klaus Michael Rückert (Landrat Freudenstadt), Michael Jung, Klaus Dieterich (Präsident des Pferdesportverbands Baden-Württemberg) und Oberbürgermeister von Horb am Neckar, Peter Rosenberger (CDU). SWR Lisamarie Haas

Die Altheimer sind stolz auf "ihren Michi"

Sie sind gekommen, um ihren Michael Jung zu feiern, um seine Hand zu schütteln und Autogramme zu bekommen. "Ich fand es bemerkenswert, wie sehr er seinem Pferd gedankt hat", sagte ein Altheimer. Wenn einer aus ihrem Ort so erfolgreich ist, dann müssen sie ihn auch gebührend empfangen, sagten andere.

"Dass Sie einer von uns geblieben sind, für jeden hier ein Lächeln im Gesicht haben und jedem auf Augenhöhe begegnen, bewahren Sie sich das", sagte Landrat Klaus Michael Rückert. Er freue sich, in "Jungheim" zu sein. "Der schönste Stadtteil von Horb", sagte er.

Verfahren? Nein, genau richtig! Horb-Altheim heißt jetzt Horb-Jungheim. Zumindest vorläufig. SWR Lisamarie Haas

Olympiasieg im Springreiten besiegelt

Spannend hat er es gemacht bei den Olympischen Spielen in Paris. Mit seinem Pferd Chipmunk hatte er die Dressur und den Geländeritt erfolgreich bestritten, im abschließenden Springreiten musste er dann aber nochmal Nervenstärke beweisen.

Im ersten Durchgang touchierte Chipmunk ein Hindernis, eine Stange fiel zu Boden. Die direkten Konkurrenten legten im zweiten Springen vor und blieben fehlerlos. Damit war klar: Jung durfte sich keinen Patzer leisten. Und dem Druck hielt er Stand: Am Ende reckte Jung die Faust in die Luft. Der dritte Olympiasieg war perfekt.