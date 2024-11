Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung startet diese Woche bei den Stuttgart German Masters. Für ihn wartet am Mittwochabend mit dem Indoor Derby das erste Highlight.

Für Michael Jung sind die German Masters ein Heimspiel: Von der eigenen Reitanlage in Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) sind es nur etwa 70 Kilometer bis nach Stuttgart. In einer guten Stunde Fahrzeit ist der Vielseitigkeits-Olympiasieger auf einem seiner Lieblingsturniere. "Wir haben ein gigantisches Publikum, eine fantastische Halle und eine super Atmosphäre dort", erzählt er im Interview mit SWR Sport. An fünf Turniertagen gibt es in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle Prüfungen in den Disziplinen Dressur, Springen und Gespannfahren. Hinzu kommt eine Vielseitigkeits-Prüfung am ersten Turniertag: Das Indoor Derby mit festen Hindernissen, das Michael Jung schon neun Mal gewinnen konnte.

"Vor allem in unserer Region ist es toll, dass es so ein großes Top-Turnier gibt, wo die Reiter wirklich aus der ganzen Welt kommen", schwärmt der 42-Jährige und hebt die Geschichte des Stuttgarter Turniers hervor. "Wenn man zurück guckt, wer schon alles in der Halle geritten ist, wer schon alles die Großen Preise oder die unterschiedlichen Prüfungen gewonnen hat, das ist schon besonders." Zu den bedeutendsten Prüfungen der German Masters zählen die Weltcups in der Dressur, im Gespannfahren und im Springen (Sonntag ab 16 Uhr live im SWR).

Starkes Starterfeld bei den Stuttgart German Masters

Dieses Jahr finden die German Masters zum 38. Mal statt. Wieder haben sich Weltklasse-Reiter und -Reiterinnen angekündigt. Allen voran der Schwede Henrik von Eckermann, der seit 28 Monaten die Nummer eins der Welt im Springreiten ist. Außerdem kommen die starken Schweizer Steve Guerdat, Olympiasieger von 2012, und Martin Fuchs, Europameister von 2019. Der deutsche Olympia-Reiter Richard Vogel, der 2022 im Großen Preis von Stuttgart siegte, wird ebenso starten wie der Baden-Württemberger Hans-Dieter Dreher.

In der Dressur hat sich unter anderem Olympiasiegerin Isabell Werth angekündigt. Sie konnte in Stuttgart schon zehn Mal die Kür und 17 Mal den Grand Prix Special gewinnen. Die Rheinbergerin ist seit den Olympischen Spielen in Paris diesen Sommer Deutschlands erfolgreichste Olympionikin. Mit Stute Wendy de Fonatine gewann sie Team-Gold und Einzel-Silber, ihre 13. und 14. olympische Medaille.

Olympiasieger Michael Jung freut sich aufs Indoor Derby

Auch Michael Jung triumphierte in Paris. Nachdem er sich mit Wallach Sam 2012 und 2016 schon zum Einzel-Olympiasieger gekrönt hatte, gewann er dieses Jahr mit Wallach Chipmunk. "Das war was ganz Besonderes. Da bekomme ich direkt wieder Gänsehaut", erinnert sich Michael Jung. Dass er seit so vielen Jahren in der Weltspitze gehört, erklärt er sich mit mehreren Faktoren: "Mir macht es riesig Spaß, die Pferde zu reiten und sie auszubilden. Es gehört aber auch sehr viel Glück dazu. Man muss die richtigen Pferde und richtigen Menschen treffen."

Mehr als 50.000 Zuschauer bei den German Masters erwartet

Seinen ersten Start bei den diesjährigen German Masters hat der dreifache Olympiasieger am Mittwochabend im Indoor Derby. "Wenn man in die Halle reitet, ist Gänsehaut-Feeling und dann geht die Post ab", freut sich Michael Jung, der in Stuttgart wieder zu den Publikumslieblingen zählen wird. An den fünf Turniertagen erwarten die Veranstalter mehr als 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Der Große Preis von Stuttgart live im SWR Der SWR überträgt den Großen Preis von Stuttgart am Sonntag (17.11.) live von 16:00 - 17:30 Uhr. Die Weltcup-Prüfung ist für die Springreiter der Höhepunkt des Turnierwochenendes.

Neben der Vielseitigkeit ist Michael Jung seit Jahren auch im Springsattel erfolgreich. Auch in Stuttgart wird er in der sogenannten Großen Tour an den Start gehen. "Da werde ich hoffentlich ein bisschen mitmischen", erzählt er. Der Höhepunkt für die Springreiter ist der Große Preis am Sonntag (live ab 16 Uhr im SWR). Dabei geht es um wichtige Punkte, um sich für das Weltcup-Finale im April 2025 in Basel zu qualifizieren.