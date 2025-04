"Grüne Saison" beginnt: Michael Jung wird Neunter auf Gut Weiherhof

Beim Vielseitigkeitsreiturnier auf dem Radolfzeller Gut Weiherhof wird Michael Jung Neunter. Der Reit-Star ist anschließend trotzdem hochzufrieden.

Im Reitsport beginnt jetzt die "Grüne Saison". Die Devise heißt: Raus aus den Hallen - nun wird auf den Turnierplätzen draußen galoppiert. So auch auf dem Radolfzeller Gut Weiherhof - wo vom 17. bis zum 20. April ein Vielseitigkeitsreiturnier stattfand. Eine traditionsreiche Veranstaltung, es wurde bereits zum zwanzigsten Mal ausgetragen.

Michael Jung diesmal nicht ganz vorne dabei

Mit am Start war einmal mehr Michael Jung aus Altheim bei Horb am Neckar. Der mehrfache Olympia-Sieger ging das Turnier ganz entspannt an. Nach den Prüfungen in der Dressur und dem Geländeritt und vor dem abschließenden Springparcour am Sonntag (20. April) lag der Vielseitigkeitssuperstar mit seinem Pferd "FischerSolution" auf Rang zwölf. Damit war bereits klar, dass Jung auf Gut Weiherhof 2025 nicht ganz vorne mitmischen wird.

Aber das war eingepreist. Dem erst neunjährigen Wallach "FischerSolution" fehlt nämlich noch die Turnier-Erfahrung. Er soll in Radolzell dazulernen und "Atmosphäre schnuppern".

Die insgesamt elf Hindernisse, darunter auch eine höchst anspruchsvolle Dreier-Kombination, bewältigten Jung und sein Wallach dann ganz harmonisch. Ein stilistisch schöner sowie fehlerfreier Ritt des Duos, das sich dadurch am Abschlusstag des Turniers noch auf Rang neun vorschob.

Michael Jung: "Er ist ein Pferd für die Zukunft"

Ein Ergebnis, das Jung sehr zufriedenstellt. "Das ist ein ganz tolles Gefühl. Wir haben es bewusst im Gelände etwas ruhiger angehen lassen", sagt der 42-Jährige nach dem finalen Ritt und führt aus: "Mit 'FischerSolution' haben wir in diesem Jahr noch einiges vor. Er hat ganz viel Potential und ist ein Pferd für die Zukunft."

Pia Leuwer auf "Tschard" gewinnt in Radolfzell

Ganz vorne landete auf Gut Weiherhof Pia Leuwer auf "Tschard", immerhin vier Jahre älter und erfahrener als "FischerSolution".