Radrennen live: Der Women's Cycling Grand Prix 2023 in Stuttgart

Ein neuer Termin im Radsport-Kalender: Am 16.07.2023 wird erstmals der Women's Cycling Grand Prix ausgetragen. SWR Sport überträgt das Rennen in Stuttgart und Umgebung live.

An dem Radrennen nehmen Profi-Fahrerinnen aus der erstklassigen World-Tour sowie Talente aus dem Nachwuchsbereich teil. 20 Teams aus zehn Nationen gehen an den Start, die Strecke ist 105 Kilometer lang und mit 1.300 Höhenmetern sehr anspruchsvoll.

Women's Cycling Grand Prix 2023 live bei SWR Sport

Nach dem Start in Tamm (Kreis Ludwigsburg) führt die Strecke des Women's Cycling Grand Prix unter anderem über den Anstieg zur Schillerhöhe in Gerlingen (2,5 Kilometer | 140 Höhenmeter | 5,6 Prozent Steigung) und dann vorbei am Schloss Solitude. Die Zielrunde in der Stuttgarter Innenstadt verspricht ein spannendes Finale.

In einer 90-minütigen Live-Sendung berichtet SWR Sport über die Premiere dieses Rennens, das in dieser Form in Deutschland einzigartig ist. Beginn der Übertragung im SWR Fernsehen sowie im Livestream auf swr.de/sport, auf dem YouTube-Kanal von SWR Sport und in der ARD-Mediathek ist um 14 Uhr.

Ex-Profi Claudia Lichtenberg ist Expertin

Moderiert wird die Live-Sendung von Désirée Krause, Kommentator des Rennens ist Christian Döring. Expertin ist Ex-Profi Claudia Lichtenberg, Deutsche Meisterin 2006 und Gesamtsiegerin des Giro d'Italia 2009.