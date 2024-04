Keltern kann Heimvorteil gegen Alba Berlin nicht nutzen

Die Rutronik Stars Keltern konnten den Heimvorteil im dritten Spiel gegen Alba Berlin nicht nutzen und stehen am Sonntag in der Final-Serie unter Druck.

Die Rutronik Stars Keltern mussten sich Alba Berlin vor heimischer Kulisse mit 53:56 (14:16,18:8,12:15,9:17) geschlagen geben. In der Best-of-five-Serie liegen die Basketballerinnen aus dem Enzkreis nun mit 1:2 hinten und sind am Sonntag zum Siegen verdammt. Für die Berlinerinnen wäre es der erste Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Keltern startete verhalten ins erste Viertel, erlaubte sich zu viele Ballverluste und ließ Berlin dadurch ins Spiel kommen. Der knappe 14:16-Rückstand war die logische Konsequenz. Mitte des zweiten Viertels machte sich die Routine der Titelverteidigerinnen bemerkbar. Keltern spielte die Angriffe nun konzentrierter zu Ende, erzielte 18:8 Punkte und ging mit einer 32:24-Führung in die Pause.

Keltern erkämpft sich einen Vorsprung und bricht dann ein

Keltern kam gut aus der Kabine und konnte den Zehn-Punkte-Vorsprung lange Zeit halten. Doch gegen Ende des dritten Viertels stockte die Offensive der Rutronik Stars plötzlich und Berlin kam wieder heran. Dennoch ging Keltern mit einer 44:39-Führung ins letzte Viertel.

Dort war Keltern von der Rolle, lief sich offensiv immer wieder fest, verfehlte selbst einfachste Würfe und ermöglichte es Alba Berlin acht Minuten vor Schluss wieder auszugleichen. Die Rutronik Stars erzielten in diesem Viertel gerade einmal neun Punkte und verloren am Ende knapp mit 53:56.

Entscheidung am Sonntag?

Alba Berlin kann sich nun am Sonntag (Anwurf: 16 Uhr) in Keltern zum Meister krönen. Gelingt es dem Team von Trainer Goran Lojo jedoch erneut zurückzuschlagen, entscheidet sich das Finale am kommenden Mittwoch, ab 15:30 Uhr in Berlin.