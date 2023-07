Radrennen in Stuttgart: Alles Wichtige zum Women's Cycling Grand Prix

In Stuttgart und Umgebung findet am Sonntag ein neues Profi-Radrennen statt: der Women's Cycling Grand Prix. Vor der Premiere beantworten wir die wichtigsten Fragen.

Der Women's Cycling Grand Prix ist ein neues Radrennen, das am Sonntag (16.07.2023) in Stuttgart und Umgebung ausgefahren wird. Es handelt sich dabei um ein Eintagesrennen des Weltverbandes UCI, an dem Profi-Teams aus der erstklassigen World-Tour und talentierte Nachwuchsfahrerinnen aus Continental-, National- und Bundesligamannschaften teilnehmen.

In Kombination mit dem sogenannten "Brezel Race", einem ebenfalls am Sonntag stattfindenden Hobbyrennen für Amateurfahrerinnen und -fahrer, hoffen die Veranstalter schon bei der Premiere des Women's Cycling Grand Prix auf einen Radsport-Feiertag.

Der Start des Profi-Rennens befindet sich in Tamm, Baden-Württembergs jüngster Stadt im Kreis Ludwigsburg. Anschließend verläuft die Strecke über Ortschaften wie Markgröningen sowie Heimerdingen und anschließend für ein kurzes Stück durch den Kreis Böblingen, ehe mit der Schillerhöhe in Gerlingen der knackigste Anstieg des Tages wartet.

Die Strecke des Women's Cycling Grand Prix SWR

Nach einer Kopfsteinpflaster-Passage am Schloss Solitude geht es Richtung Stuttgarter City, wo unweit des Marienplatzes vier Zielrunden gefahren werden. Die letzte Überquerung des Zielstriches in der Hohenstaufenstraße steht nach insgesamt 105 Kilometern an. Weitere Infos zur Strecke des Women's Cycling Grand Prix finden Sie hier.

Spätestens seit der Rückkehr der Tour de France im vergangenen Jahr, erleben viele Profi-Fahrerinnen tatsächlich so etwas wie einen Boom in ihrer Sportart: Es gibt mehr Rennen, die Aufmerksamkeit ist gestiegen, Preisgelder und Gehälter werden angehoben. In Deutschland allerdings ist die Anzahl qualitativ hochwertiger Veranstaltungen ausbaufähig.

Die Thüringen-Rundfahrt ist im Rennkalender zwar ein wichtiger Termin, dabei handelt es sich aber um ein fast einwöchiges Etappenrennen. Der Women's Cycling Grand Prix will die Lücke fehlender Eintagesrennen schließen und von Beginn an den Charakter eines Radsport-Klassikers entwickeln. Neben Punkten für die Saison in der World-Tour, gibt es in Stuttgart natürlich auch Preisgelder zu gewinnen: Die Siegerin erhält knapp 2.500 Euro, insgesamt werden 6.000 Euro ausgeschüttet.

Auf der vorläufigen Meldeliste stehen insgesamt 107 Fahrerinnen aus 18 Teams. Zu den stärksten Mannschaften im Peloton gehören die World-Tour-Teams Israel Premier Tech Roland aus der Schweiz, Team Jayco Alula (Australien) und Human Powered Health (USA). Fahrerinnen wie Sprinterin Alice Sharpe aus Irland (Israel Premier Tech Roland) oder die Österreicherin Kathrin Schweinberger (Ceratizit-WNT) könnten den Rennausgang maßgeblich mitgestalten.

Aus deutscher Sicht sollte man auf Fahrerinnen wie Schweinbergers Teamkollegin Nadine Gill aus Heidelberg, Katharina Fox und Svenja Betz (beide Maxx Solar Rose), Justyna Czapla (Canyon//Sram Racing Generation Team), Laura Süßemilch aus Weingarten (Fenix-Deceuninck Devo Team) und Romy Kasper (AG-Insurance - NXGT Team) achten. Auffällig stark besetzt ist die deutsche Nationalmannschaft: Franziska Koch, Clara Koppenburg (Lörrach) und Vizemeisterin Kathrin Hammes dürften allesamt auf ein gutes Ergebnis spekulieren.

Klare Antwort: ja! SWR Sport berichtet am Sonntag live und ausführlich vom Women's Cycling Grand Prix. Beginn der Übertragung im SWR Fernsehen sowie im Livestream ist um 14 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Désirée Krause, Kommentator des Rennens ist Christian Döring. Expertin ist Ex-Profi Claudia Lichtenberg. Alle weiteren Infos zur Übertragung und zum Livestream finden Sie an dieser Stelle.

Das erste Stimmungsnest dürfte es bereits zum Start in Tamm geben, wo am kommenden Wochenende zudem auch ein Stadtfest stattfindet. Spätestens an der Schillerhöhe in Gerlingen, wo sich das Feld möglicherweise teilt und eine kleine Vorentscheidung fallen kann, dürfen sich die Fahrerinnen auf den nächsten Hotspot freuen. Anschließend folgt mit der Passage am Schloss Solitude eine malerische Kulisse, ehe auf der vier Mal befahrenen Schlussrunde in der Stuttgarter City die Siegerin ermittelt wird.

Über die Rotebühlstraße, Paulinenstraße, Marienstraße und die Tübinger Straße geht es zur Ziellinie in der Hohenstaufenstraße. Etwas unterhalb - auf dem Marienplatz - befindet sich das Haupt-Veranstaltungsgelände mit Expo, Bewirtung, Siegerinnenehrung und eine Großbildleinwand für die SWR-Übertragung.