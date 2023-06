Radrennen in Stuttgart: So entsteht die Strecke des Women's Cycling Grand Prix

Mit dem Women’s Cycling Grand Prix findet im Juli in Stuttgart und Umgebung ein neues Radrennen statt. Eine prominente Olympiasiegerin hat die Strecke mitgeplant.

Der Start in Tamm im Kreis Ludwigsburg, ein knackiger Anstieg zur Schillerhöhe in Gerlingen – und nach einer Stippvisite am Schloss Solitude noch vier Schlussrunden in der Stuttgarter City: Die Premiere des Women's Cycling Grand Prix, einem internationalen Radrennen für Profi- sowie talentierte Nachwuchs-Fahrerinnen, soll die Stadt Stuttgart und die Region drumherum bestmöglich in Szene setzen.

Wenn am 16. Juli (ab 14 Uhr live in SWR Sport) rund 120 Sportlerinnen aus 20 Teams und zehn Nationen an die Startlinie rollen, werden sie unter Wettkampfbedingungen austesten, was in den Köpfen von Lisa Brennauer und Albrecht Röder entstanden ist. Die eine bis vor kurzem selbst noch Profi-Rennfahrerin gewesen und mittlerweile Sportliche Leiterin des Women's Cycling Grand Prix, der andere Streckenplaner und als Mitinhaber einer Eventagentur Fachmann für zahlreiche Radsportveranstaltungen in Deutschland.

Ideen und Konzepte für ein Radrennen wie das am 16. Juli hat er deshalb im wahrsten Sinne des Wortes in der Schublade liegen. "Ich entwickle eine Strecke nach meinen, unseren Wünschen", gibt Röder im Gespräch mit SWR Sport einen Einblick in die spannende Welt der Streckenplanung: "Wenn die steht, überlegt man sich: Wie kann der zeitliche Ablauf aussehen? Passt das alles in einen Tagesablauf?"

Women’s Cycling Grand Prix am 16.7. in Stuttgart und Region

Ist dann auch noch ein passender Termin gefunden – der Kalender des Radsport-Weltverbandes UCI ist eigentlich schon prall gefüllt – geht es sechs bis sieben Monate vorher in die ersten Gespräche mit entlang des Streckenverlaufs gelegenen Kommunen, mit Verkehrsverbünden und Behörden. Auch auf Anwohner, Gewerbetreibende, Sportvereine und Landwirte, die in Folge von Straßensperrungen eingeschränkt sein könnten, gehen Röder und sein Team frühzeitig zu.

"Wir finden in der Regel immer eine gute Lösung für alle", sagt der Cheforganisator, der sich auch sicher sein kann: "Die Landeshauptstadt und die Region Stuttgart stehen voll dahinter." Mit sportlich relevanten Radrennen für Profifahrerinnen sah es in Deutschland zuletzt eher mau aus. Vergleichbar ist nur die Thüringen Ladies Tour – dabei handelt es sich allerdings um ein fast einwöchiges Etappenrennen.

Der Women's Cycling Grand Prix hingegen will den Charakter eines Eintagesklassikers entwickeln – und das zur besten Radsport-Zeit im Sommer.

Die wichtigsten Eckdaten im Überblick:

Der Women's Cycling Grand Prix findet am 16.07.2023 erstmals statt.

Der Start des Rennens befindet sich in der Stadt Tamm im Kreis Ludwigsburg.

Anschließend verläuft die Strecke durch weitere Ortschaften im Kreis Ludwigsburg bis nach Leonberg (Böblingen).

Die mitunter schwierigste Passage ist der Anstieg zur Schillerhöhe in Gerlingen: Mit einer Steigung von bis zu 15 Prozent geht es hier 1,5 Kilometer bergauf.

Insgesamt hat die Strecke eine Länge von 105 Kilometern, dabei sind knapp 1.400 Höhenmeter zu bewältigen.

Nach der Schillerhöhe geht es am Schloss Solitude vorbei, hier gibt es auch eine Kopfsteinpflaster-Passage.

Das Finale des Rennens steigt in der Stuttgarter Innenstadt, nach vier Schlussrunden fällt die Entscheidung auf der Ziellinie am Marienplatz.

Wertvollen Input für Chefplaner Röder und sein Team gab und gibt es von Lisa Brennauer, als Olympiasiegerin und mehrfacher Weltmeisterin eine der erfolgreichsten Fahrerinnen der vergangenen Jahre. Nach ihrem Karriereende 2022 heuerte sie als Sportliche Leiterin des Women's Cycling Grand Prix an.

400 Höhenmeter allein in Stuttgart

Ihr persönliches Strecken-Highlight: der Anstieg zur Schillerhöhe. "Ich denke, dass es einige Fahrerinnen geben wird, die dort attackieren und eine Vorentscheidung herbeiführen wollen", sagt sie. "Und dann ist natürlich spannend: Wie reagiert das Fahrerinnenfeld dahinter? Kann eine Lücke nochmal zugefahren werden? Und was passiert im weiteren Verlauf nach Stuttgart bis zum Ziel?"

Brennauers Hoffnung ist, dass eine möglichst große Gruppe gemeinsam auf der Schlussrunde unterwegs ist – für maximale Spannung bis zum Schluss. Auch auf diesen Runden werden noch einmal satte 400 Höhenmeter zu absolvieren sein. Der Sieg einer Solistin, die im richtigen Moment eine Attacke setzt, ist also genauso möglich wie eine Sprintankunft.

"Ich denke, dass sich eine Allrounderin auf dem Kurs wohlfühlen wird", sagt Brennauer. "Jemand, der die Anstiege meistern kann, aber am Ende noch Punch hat." Die Premiere des Women"s Cycling Grand Prix verspricht schon jetzt ein Höchstmaß an Radsport-Spannung.

So verläuft die Strecke beim Women's Cycling Grand Prix: