Radrennen in Stuttgart: Das ist die Strecke des Women's Cycling Grand Prix

per Mail teilen

Der Women’s Cycling Grand Prix feiert am 16.07.2023 Premiere. Die Strecke des Profi-Radrennens verläuft durch Stuttgart und Umgebung.

Die erste Ausgabe des Women's Cycling Grand Prix startet in Tamm im Landkreis Ludwigsburg und führt über Ortschaften wie Markgröningen, Heimerdingen, Gerlingen oder dem Schloss Solitude nach Stuttgart. Zwischen Start und Ziel liegen 105 Kilometer, satte 1.365 Höhenmeter machen den Kurs zu einer sportlichen Herausforderung.

Der schwerste Anstieg wartet etwa nach der Hälfte des Rennens, wenn es von Gerlingen aus zur Schillerhöhe hinauf geht. Bis zu 15 Prozent Steigung könnten dafür sorgen, dass das Fahrerinnenfeld bereits an dieser Stelle ordentlich auseinandergerissen wird.

"Der Anstieg wird auf jeden Fall ein Highlight", sagt Lisa Brennauer, Ex-Profi und mittlerweile Sportliche Leiterin des Rennens, im Gespräch mit SWR Sport. "Ich denke, dass es einige Fahrerinnen geben wird, die dort attackieren und eine Vorentscheidung herbeiführen wollen."

Women's Cycling Grand Prix: 105 Kilometer, 1.365 Höhenmeter

Im Stuttgarter Süden angekommen, führt das Finale vom Marienplatz die Hohenstaufenstraße hinauf zum Ziel. Auf eine erste Zielpassage folgen vier weitere Schlussrunden zu je fünf Kilometern: immer leicht wellig durch den Stuttgarter Westen, zurück zum Marienplatz und dann eine kurze Steigung zum Ziel hinauf.

105 Renn-Kilometer früher freut man sich in Tamm, erstmals Gastgeber für ein Profi-Radrennen zu sein. "Tamm ist eine sportbegeisterte Stadt. Von den 12.600 Einwohnern sind 6.500 Bürger in Vereinen engagiert", sagt Bürgermeister Martin Bernhard: "Davon allein 4.000 in Sportvereinen."

"Frauenradsport zu wenig im Vordergrund"

Unter mehreren Bewerbungen hatte Tamm den Zuschlag als Startort des Women's Cycling Grand Prix erhalten. "Es ist auf jeden Fall so, dass der Frauenradsport zu wenig im Vordergrund steht und es ist wichtig, eine Plattform zu schaffen. Das geschieht mit dem neuen Rennen hier in der Region", sagt Bernhard.

So verläuft die Strecke beim Women's Cycling Grand Prix:

Die Strecke des Women's Cycling Grand Prix SWR

Das Höhenprofil:

Das Höhenprofil des Women's Cycling Grand Prix SWR

Die Zielrunde beim Women's Cycling Grand Prix: