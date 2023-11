Mit Zehnkampf-Ass Leo Neugebauer wird in Zukunft ein Schwergewicht der Leichtathletik mit dem VfB-Wappen auf der Brust auflaufen. Was hat der Club mit seiner Leichtathletik-Sparte vor?

Ziert bald eine weitere Olympische Medaille den Trophäenraum des VfB Stuttgart? Seit Dienstag dürfte dieser Traum in der Leichtathletik-Sparte des Vereins bei vielen existieren. Denn mit der Verpflichtung von Zehnkämpfer Leo Neugebauer haben die Schwaben einen großen Namen in die eigenen Reihen geholt. Der 23-Jährige gilt vielen Beobachterinnen und Beobachtern als Lichtblick in der kriselnden deutschen Leichtathletik-Szene. Erst im Juni brach Neugebauer den deutschen Rekord im Zehnkampf. Und trotz der verpassten Medaille bei der Weltmeisterschaft in Budapest scheint Edelmetall im Sommer in Paris nicht unrealistisch.

VfB präsentiert "Team für Paris 2024"

Neben dem Zehnkämpfer, der zur Zeit an der University of Texas mit einem Vollstipendium Wirtschaftswissenschaften studiert, hat der VfB auch weitere Neuzugänge in seiner Leichtathletik-Sparte präsentiert und Vertragsverlängerungen bekannt gegeben. So trägt auch die ehemalige U20-Weltmeisterin im Kugelstoßen, Alina Kenzel, in Zukunft das Trikot des VfB. In der zugehörigen Pressemitteilung spricht der Verein von seinem "Team 2024". Es soll den VfB bei den Olympischen und Paralympischen Sommerspielen in Paris repräsentieren.

"Wir denken, dass die Tradition Leichtathletik beim VfB wieder aufgelebt wird."

Für Dieter Göggel, Abteilungsleiter der Leichtathletik beim VfB, ist die Verpflichtung der neuen Athletinnen und Athleten Teil einer lang geplanten Strategie. "Vor anderthalb Jahren haben wir das 'Team Paris 2024 Olympische Sommerspiele' aufgerollt", so Göggel im Gespräch mit dem SWR. Dieses habe man dann versucht "sukzessive auszubauen". Auch vom Vereinspräsidium erhalte die Leichtathletikabteilung derzeit breite Unterstützung. "Von daher denken wir, dass die Tradition Leichtathletik beim VfB wieder aufgelebt wird", so der Abteilungsleiter. Bereits 1968 konnte der VfB eine Olympische Medaille feiern. In Mexiko-Stadt holte damals der VfB-Athlet Helmar Müller mit der 4-mal-400-Meter-Staffel Bronze.

Verpflichtung von Neugebauer das Ergebnis zweier Faktoren

Mit Leo Neugebauer scheint der VfB einen wichtigen Mann für das "Team für Paris" unter Vertrag genommen zu haben. Laut Dieter Göggel war die Verpflichtung von zwei wichtigen Faktoren abhängig: Neben einer dem Leistungsniveau angepassten Unterstützung sei auch das Zwischenmenschliche in den Verhandlungen relevant gewesen. "So ein Thema hängt auch immer stark von den handelnden Personen ab", so Göggel gegenüber dem SWR. Laut dem VfB-Abteilungsleiter hätten im Fall von Leo Neugebauer beide Seiten nach einem zweistündigen Gespräch gemerkt, dass es untereinander passt.

Leichtathletik-Abteilung soll von neuem VfB-Partner profitieren

Der VfB Stuttgart hat einen ereignisreichen Sommer hinter sich. Im Juni wurde bekannt, dass künftig auch Porsche und die Unternehmenstochter MHP beim VfB einsteigen. An diesen Deal waren hohe finanzielle Erwartungen geknüpft, von denen aber nicht nur die Fußballer des Vereins profitieren sollen. "Man merkt, MHP hat auch ein Herz außerhalb des Profifußballs liegen", so Göggel gegenüber dem SWR. So findet sich auf den Trikots der VfB-Athletinnen und -Athleten neben dem roten Brustring auch das MHP-Logo. Bei der VfB-Leichtathletik hofft man nun, dass der Deal mit der Porsche-Tochter weiter auf die Abteilung ausstrahlt. Und man hofft auf viele tolle Momente mit Leo Neugebauer, dem neuen Star im Team.