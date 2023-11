VfB Stuttgart holt Rekord-Zehnkämpfer Leo Neugebauer

Der VfB Stuttgart stellt sein Team für die Olympischen Spiele 2024 in Paris auf. Zehnkämpfer Leo Neugebauer und zwei weitere Talente sollen die Schwaben in Frankreich vertreten.

Der deutsche Zehnkampf-Rekordhalter Leo Neugebauer wechselt von seinem Heimatverein LG Leinfelden-Echterdingen zum VfB Stuttgart. "Ich habe vom VfB ein attraktives Angebot erhalten, das mich in einigen Bereichen weiterbringt", erklärte der WM-Fünfte von Budapest am Dienstag. "Der VfB ist der nächste Schritt in meiner Karriere."

Neugebauer, der beim WM-Zehnkampf im Sommer nach der Halbzeit-Führung hinter die Medaillenränge zurückgefallen war, lebt in den USA. Er studiert an einer der Leichtathletik-Hochburgen Amerikas, der University of Texas in Austin, mit einem Vollstipendium Wirtschaftswissenschaften.

VfB Stuttgart verpflichtet weitere Talente

Möglich wurde der Wechsel zum VfB unter anderem durch das Engagement des neuen Trikotsponsors der Stuttgarter Leichtathleten. Weitere Neuzugänge beim VfB sind die dreimalige deutsche Meisterin und ehemalige Junioren-Weltmeisterin im Kugelstoßen, Alina Kenzel (VfL Waiblingen), sowie Stabhochspringerin Anjuli Knäsche (LG Leinfelden-Echterdingen), die zweifache deutsche Meisterin ist und im Sommer ebenfalls bei der WM in Ungarn dabei war. U20-Weitsprung-Meisterin Tabea Eitel und die Organtransplantierten-Läuferin Bera Wierhake komplettieren die Liste der Neuzugänge.

Zudem haben Hochspringerin Marie-Laurence Jungfleisch, Weitspringerin Alina Rotaru-Kottmann, Diskuswerfer David Wrobel ihre Verträge verlängert. Auch Para-Kugelstoß-Team mit Lara Baars, Niko Kappel und Yannis Fischer bleiben dem VfB Stuttgart erhalten.