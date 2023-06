Der VfB Stuttgart hat einen weiteren großen Investor gewinnen können. Wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte, steigt der Autobauer Porsche beim Club ein.

Der VfB Stuttgart stellt sich weiter für die Zukunft auf. Mit Porsche und MHP, einer Firma, die zum Porsche-Konzern gehört, steigen zwei weitere große Player beim VfB Stuttgart ein. "Das ist ein großer, das ist ein wichtiger, das ist ein historischer Tag für den VfB Stuttgart", sagte Präsident Claus Vogt bei der Pressekonferenz des Clubs am Dienstag. Der Einstieg von Porsche und MHP zeige das Potenzial des Vereins.

Darüber hinaus bleibe Mercedes-Benz Partner des VfB, verzichte aber auf die Namensrechte für das Stadion. Das soll für zunächst zehn Jahre "MHP-Arena Stuttgart" heißen. "Die Top-Arbeitgeber und Weltmarken Mercedes-Benz, Porsche und MHP gemeinsam beim VfB - mehr geht nicht", betonte Alexander Wehrle, der Vorstandsvorsitzende des VfB. "Damit wollen wir das größte Paket in der Geschichte des VfB Stuttgart schnüren, dessen Gesamtvolumen einen Umfang von mehr als 100 Millionen Euro erreichen kann."

Verankerung in der Region: Vorbild Bayern München

Wichtig für den Club sei die Verankerung in der Region. Bayern München sei da das Vorbild, betonte Lutz Meschke, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorstand für Finanzen und IT bei Porsche. "Es ist unsere Absicht, die Kräfte zu bündeln", sagte er. Es sei zudem ein "langfristiges Bekenntnis zum VfB".

Der Club will sich mit diesem Deal wieder auf finanziell gesunde Beine stellen und das Geld auch deshalb in vielen Bereichen investieren. "Wobei für alle Beteiligten klar ist, dass für den VfB vorrangig die wirtschaftliche Stabilisierung nach der existenziell bedrohlichen Corona-Zeit sowie Investitionen in strategische Handlungsfelder im Vordergrund stehen", betonte Wehrle.

Noch kein neuer Hauptsponsor

Dafür braucht der VfB nach dem Ende des Engagements der Mercedes-Benz Bank auch noch einen neuen Haupt- und Trikotsponsor. Dazu befinde sich der Club aktuell in "guten Gesprächen", betonte Wehrle. Mit dem neu geschaffenen Bündnis sei man "zuversichtlich", so der Marketing-Vorstand des VfB, Rouven Kasper, "dass die Vermarktung unserer Top-Rechte auf der Brust wie auch dem Ärmel in den kommenden Tagen an Fahrt aufnimmt".