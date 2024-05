Trotz gesicherter Champions League: VfB-Trainer Sebastian Hoeneß will weiter "durchziehen"

per Mail teilen

Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart möchte trotz der bereits sicheren Qualifikation für die Champions League auch in den beiden verbleibenden Bundesligaspielen dieser Saison keinen Schlendrian zulassen.

"Für mich ist es alternativlos, dass wir durchziehen", sagte der Coach vor dem vorletzten Saisonspiel am Freitag beim FC Augsburg (20:30 Uhr). "Wir haben nichts zu verschenken."

Sebastian Hoeneß: "Wir möchten das Maximum rausholen"

Trotz dieser Vorgabe sei er "aber nicht mit der Peitsche auf dem Trainingsplatz" gestanden, so der 41-Jährige weiter. "Ich muss den Jungs schon zugestehen, dass sie ein bisschen Gas rausnehmen", sagte Hoeneß: "Das Ziel muss aber sein, am Freitag den dritten Platz sicher zu machen. Dann haben wir vielleicht noch ein anderes Ziel am letzten Spieltag. Wir möchten das Maximum rausholen und vielleicht noch einen Platz klettern." Vor dem Schwaben-Duell liegt der VfB als Dritter zwei Punkte hinter Bayern München auf Platzt zwei.

Die Augsburger kämpfen trotz drei Niederlagen in Folge noch um einen Platz im Europacup. Trainer Jess Thorup will den Negativlauf beenden und "wieder unsere Leistung auf den Platz bringen". Der Däne möchte "über 90 Minuten" eine gute Vorstellung seiner Schützlinge sehen.

Ex-Mainzer Finn Dahmen fällt bei Augsburg aus

Der FCA muss bis Saisonende auf Torwart Finn Dahmen verzichten. Der Ex-Mainzer musste aufgrund einer Bänderverletzung im Sprunggelenk operiert werden, soll in der Vorbereitung auf die kommende Saison aber zurückkehren. Für Dahmen wird der Tscheche Tomas Koubek gegen den VfB zwischen den Pfosten stehen.