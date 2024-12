Rhein-Neckar Löwen und Trainer Sebastian Hinze einigen sich auf Trennung im Sommer

per Mail teilen

Die Rhein-Neckar Löwen und Sebastian Hinze haben sich darauf verständigt, den im Sommer nächsten Jahres auslaufenden Vertrag des Cheftrainers nicht zu verlängern.

Ein Grund für die Entscheidung sind unterschiedliche Auffassungen über die sportliche Konzeption des zweifachen Deutschen Meisters und Pokalsiegers.

"Wir haben viele, viele Gespräche geführt, sind sehr offen miteinander umgegangen. Wir als Rhein-Neckar Löwen können uns bei Sebastian nur bedanken für seinen unermüdlichen Einsatz, für seine harte Arbeit, die er täglich bei uns abliefert. Jetzt ist es an der Zeit, nach vorne zu schauen. Dabei haben zwei Dinge absolute Priorität: ein neues Trainerteam zu installieren und diese Saison so erfolgreich wie möglich zu gestalten", wird Löwen-Geschäftsführer Holger Bachert in einer Mitteilung zitiert.

"Macht nur Sinn, weiter zusammenzuarbeiten, wenn volles Vertrauen da ist"

Coach Hinze, der im Sommer 2022 zu den Löwen kam, hat sich die Entscheidung nicht leichtgemacht: „Ich bin hier bei den Löwen immer mit voller Energie und Spaß bei der Arbeit. Um mit offenen Karten zu spielen und Klarheit zu schaffen, habe ich dem Aufsichtsrat, Holger und Uwe bereits vor einigen Wochen mitgeteilt, dass ich meinen Vertrag nicht verlängern werde, weil es sportstrategisch unterschiedliche Auffassungen gibt", sagte er. Natürlich kann ich nachvollziehen, dass es nach der Rückrunde der letzten Saison auch kritische Stimmen bezüglich der Ergebnisse gab. Das Verständnis ist von beiden Seiten da, aber es macht nur Sinn, weiter zusammenzuarbeiten, wenn auch das volle Vertrauen da ist."

Hinze kündigte an "bis zum letzten Spiel alles für die Löwen zu geben": "Wir haben noch anspruchsvolle Ziele in dieser Saison: Darauf liegt der volle Fokus."