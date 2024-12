Maik Machulla wird neuer Trainer der Rhein-Neckar Löwen

per Mail teilen

Die Trainer-Suche der Rhein-Neckar Löwen ist beendet. Maik Machulla wird die Mannheimer ab Sommer 2025 übernehmen.

Die Rhein-Neckar Löwen haben Maik Machulla als Trainer für die kommende Saison verpflichtet. Das bestätigte der Verein am Montag auf seiner Webseite. Demnach unterschrieb Machulla einen Dreijahresvertrag beim derzeitigen Tabellensiebten. Löwen-Geschäftsführer Holger Bachert beschreibt Machulla in einer Pressemitteilung als "erfahrenen und hungrigen Trainer", der bereits bewiesen habe, dass er Mannschaften zu Titeln coachen kann.

Mit Machulla wollen die Rhein-Neckar Löwen wieder um Titel spielen

Der 47-Jährige war seit 2012 Trainer bei der SG Flensburg-Handewitt - zunächst als Assistent von Ljubomir Vranjes, ab 2017 dann als Chefcoach. In dieser Zeit gewann er zweimal die deutsche Meisterschaft (2018 & 2019) und einmal den Supercup (2019). "Was uns genauso wichtig war: Mit seiner in Flensburg praktizierten Spielweise kommt er dem Löwen-Handball, wie wir uns ihn vorstellen, sehr nahe und passt daher ideal", sagte Geschäftsführer Bachert

Machulla, der Anfang November beim dänischen Topklub Aalborg Handbold entlassen worden war, erklärte: "Die handelnden Personen, der Kader, das Umfeld des Vereins, seine sportliche Philosophie und der aktuelle Kader mit seinen Qualitäten und seinem Potenzial: Das alles hat mich davon überzeugt, dass ich bei den Rhein-Neckar Löwen richtig bin."

Machulla muss ohne Topstar Knorr zurechtkommen

Allerdings wird Machulla zumindest mit einer grundlegenden personellen Veränderung in seinem künftigen Kader umgehen müssen: Nationalmannschaftsstar Juri Knorr verlässt die Löwen im Sommer, der Spielmacher wechselt zu Machullas Ex-Klub Aalborg.

Die Rhein-Neckar Löwen hatten in der vergangenen Woche mitgeteilt, den Vertrag von Cheftrainer Sebastian Hinze (45) wegen "unterschiedlichen Auffassungen über die sportliche Konzeption" am Saisonende auslaufen zu lassen.