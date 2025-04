DFB-Pokal-Karten-Wahnsinn in Stuttgart: "Suche VfB-Bielefeld-Tickets - biete Niere"

Knapp 160.000 VfB-Fans wollen beim Pokalfinale zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld am 24. Mai im Berliner Olympiastadion mit dabei sein. Die Anfragen sind durchaus kreativ.

Sonnenschein auf dem Gelände des VfB Stuttgart, zahlreiche Fans im Robert-Schlienz-Stadion beim Training der Profis - viele von ihnen haben versucht, Tickets für das DFB-Pokal-Finale in Berlin zu bekommen. Knapp 160.000 Anfragen bei knapp 24.000 Eintrittskarten, die für VfB-Fans zu haben sind. Ein Mitglied konnte sich für zwei Tickets bewerben, die Eintrittskarten wurden dann durch ein Losverfahren vergeben. Heute haben die Bewerber per E-Mail erfahren, ob sie dabei sind oder nicht. "Um 8:34 Uhr kam leider die Absage", sagte Rolf aus Honau, der mit seinen Enkeln beim Training der Profis zuschaute. Andere hatten dagegen mehr Glück. "Ich habe die Zusage bekommen für zwei Tickets", sagte Mara aus Fellbach. "Das Hotel habe ich in Berlin schon im Vorfeld gebucht".

Um beim Endspiel am 24. Mai im Olympiastadion dabei zu sein, versuchen viele Stuttgarter Fans alles, was möglich ist. "Mein Vater geht noch auf den Schwarzmarkt", sagt der 11-jährige Manuel und auch der kleine Philipp hofft noch, dass es mit Tickets klappt. "Mein Vater hat eine Absage bekommen, aber er wird es trotzdem noch irgendwie schaffen, denke ich". Bei "ebay Kleinanzeigen" schießen die Anfragen ebenfalls in die Höhe. "Suche VfB-Bielefeld-Tickets - biete Niere", schreibt ein Nutzer aus Schorndorf. Ein anderer versucht seine Dauerkarte für die restlichen Bundesligaspiele gegen ein Finalticket zu tauschen.

Unmut bei VfB-Fans wegen Ticketvergabe im Vorfeld

Gefrustet waren vor der Ticketvergabe einige Dauerkartenbesitzer, die nicht für den Verkauf berücksichtigt wurden. Alle, die kein Ticket bekommen haben, können aber noch hoffen, auf legalem Weg über das Ticketportal des deutschen Fußball-Bundes Karten zu bekommen. Der öffentliche Verkauf startet am 10. April um 10.00 Uhr. Dann gilt das Prinzip "first come, first serve", also die schnellsten Ticketanfragen werden berücksichtigt. Anders als in den Vorjahren, gibt es diesmal keine Bewerbungsphase oder Verlosung. Pro Bestellung können bis zu vier Tickets gekauft werden. Die Karten in drei Kategorien kosten zwischen 75 und 180 Euro. VIP-Tickets können schon jetzt bestellt werden.

Im Finale in Berlin ist der VfB Stuttgart gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld der Favorit. "Der VfB kann sich nur blamieren", sagte Thomas aus Vaihingen an der Enz, der bereits Tickets für das Pokalfinale besitzt. Allgemein hoffen die Fans, dass der Finaleinzug im DFB-Pokal ihrer Mannschaft auch in der Liga Aufrieb gibt. "Es wird ein schwieriges nächstes Spiel, Bremen ist aktuell gut, die darf man nicht unterschätzen. Aber ich denke, wir haben eine gute Chance nach dem DFB-Pokal-Finaleinzug", sagte Emelie. "Letzte Woche haben wir eigentlich gut gespielt, jetzt mit Woltemade in unseren Reihen müsste das eigentlich laufen", sagte Pascal aus Waiblingen und spielte auf den Ex-Verein des VfB-Stürmers an. Nach dem Sieg gegen RB Leipzig im Pokal-Halbfinale träumen viele VfB-Anhänger auf dem Trainingsgelände wieder von der Europa-League-Teilnahme oder sogar der Champions-League-Qualifikation.