Sieg gegen Stuttgart: Mannheims Groetzki knackt 1.500-Tore-Marke

per Mail teilen

Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Handball-Bundesliga den TVB Stuttgart deutlich besiegt. Absetzen konnten sich die Mannheimer um Patrick Groetzki erst in der zweiten Halbzeit.

Für Patrick Groetzki war es eine besondere Partie: In seinem 502. Spiel für die Rhein-Neckar Löwen knackte er die 1.500-Tore-Marke. Insgesamt traf er im Bundesliga-Duell gegen den TVB Stuttgart drei Mal und trug damit zum deutlichen 32:24-Erfolg bei. Zur Halbzeit hatte es für die Rhein-Neckar Löwen allerdings noch nicht nach einer klaren Angelegenheit ausgesehen. Zur Pause stand es 13:13. Weil Stuttgart aber nur phasenweise auf Augenhöhe mithalten und Mannheim sich steigern konnte, siegte das Team um Groetzki am Ende deutlich und feierte den vierten Sieg in Folge.

Groetzki ist bereits seit 2007 Profi beim zweifachen Deutschen Meister. Der Kapitän hat aber noch lange nicht genug. Sein Vertrag in Mannheim läuft bis 2026. Eine Verlängerung schließt er nicht aus.

Göppingen gewinnt in Leipzig

Für Frisch Auf Göppingen gab es nach zwei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg: In Leipzig gewann das Team von Markus Baur mit 35:33 (18:15) und kletterte damit auf Tabellenplatz 13. Stuttgart ist 16., die Rhein-Neckar Löwen belegen Rang vier.