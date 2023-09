Rhein-Neckar Löwen nehmen Fahrt auf - Sieg gegen Balingen

Die Rhein-Neckar Löwen kommen in der Handball-Bundesliga immer besser in Schwung. Der Pokalsieger bezwang in Mannheim den Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten ohne große Mühe mit 25:21 (17:11).

Nach dem dritten Sieg in Folge springen die Löwen vorerst auf den sechsten Tabellenrang. Nach schwachem Saisonstart stehen die Löwen nach fünf Spielen mit 7:3 Punkten ordentlich da, alle weiteren Top-Teams haben bereits sechs Partien absolviert. Gegen Balingen sorgte der Favorit schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Im zweiten Abschnitt wurden die Gäste immer stärker, die Löwen schwächelten, brachten den Erfolg aber sicher ins Ziel. Beste Werfer des Teams von Trainer Sebastian Hinze waren Nationalspieler Patrick Groetzki und Niclas Kirkelokke mit je sieben Treffern. Für Balingen war Oddur Gretarsson am treffsichersten (5). Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-Weilstetten 25:21 (17:11) Tore

Rhein-Neckar Löwen: Groetzki 7/1, Kirkelokke 7, More 4, Kohlbacher 3, Davidsson 2, Lindenchrone Andersen 2

HBW Balingen-Weilstetten: Gretarsson 5/4, Schoch 4, Heinzelmann 3, Prantner 3, Huber 2, Ingason 2, Jer. Müller 2 Schiedsrichter: Sascha Standke (Göttingen)/Steven Heine (Wendeburg) Zuschauer: 4102 Strafminuten: 6 / 6