Rhein-Neckar Löwen machen ersten Schritt in Richtung Final Four

Die Rhein-Neckar Löwen haben Sporting Lissabon im Viertelfinal-Hinspiel der European League besiegt. Allerdings haben die Kurpfälzer in der Schlussphase eine noch höhere Führung verspielt.

Die Rhein-Neckar Löwen dürfen auf den Einzug ins Final Four der European League hoffen. Der Handball-Bundesligist gewann am Dienstagabend das Viertelfinal-Hinspiel gegen Sporting Lissabon mit 32:29 (19:14) und hat sich eine solide Ausgangslage vor dem Rückspiel in der nächsten Woche in Portugal verschafft.

Vor 2.773 Zuschauern im Heidelberger SNP Dome war Niclas Kirkeløkke mit zehn Treffern bester Torschütze für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze, die eine überragende erste Halbzeit spielte. Dank Mittelmann Juri Knorr und eines glänzend aufgelegten Torhüters David Späth führten die Mannheimer zwischenzeitlich mit 19:11 (27.).

Nach dem Seitenwechsel verkürzte Lissabon den Rückstand kontinuierlich. Dank Kirkeløkke brachten die Löwen den wichtigen Sieg aber ins Ziel.