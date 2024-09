Saisonbeginn: Vorfreude bei Ulmer Basketballern

Am Sonntag beginnt für ratiopharm Ulm die neue Saison in der Basketball-Bundesliga. Die Vorfreude, aber auch die Erwartungen, sind groß.

Einen Titel müssen die Basketballer von ratiopharm Ulm in diesem Jahr nicht verteidigen. Das war letztes Jahr anders. Und dennoch haben sie sich viel vorgenommen. In drei Wettbewerben sind sie am Start.

Justinian Jessup: Besser abschneiden als letzte Saison

Der Stachel scheint noch tief zu sitzen. "Wir waren enttäuscht am Ende der letzten Saison. Wir wollen es diese Saison besser machen", sagt Justinian Jessup. Er hat bereits letztes Jahr für ratiopharm Ulm gespielt. In der vergangenen Saison ist der Titelverteidiger im Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft ausgeschieden. Das war zu wenig für den Meister. Die Vorgabe ist klar, es dieses Jahr besser zu machen. Eine Prognose ist vor den ersten Spielen schwer abzugeben. Vieles ist neu bei ratiopharm Ulm.

Neuer Coach bei ratiopharm Ulm

Ty Harrelson ist der neue Trainer von ratiopharm Ulm. In der letzten Spielzeit war er Head-Coach von Rasta Vechta. "Als Spieler habe ich die Offensive geliebt", erklärt Harrelson im SWR-Interview. Doch in seiner Funktion als Trainer hat er eine andere Sicht auf den Sport: "Die Defensive ist der Schlüssel, um Spiele beim Basketball zu gewinnen", so Harrelson. In der Vorbereitung auf Spiele nehme die Verteidigung einen großen Platz ein. Dabei sei der Fokus auf das kommende Spiel sehr wichtig.

Neue (Super-) Stars

Auch im Kader von ratiopharm Ulm gibt es viele neue Gesichter. Allen voran: Isaiah Roby. Mehr als 150 mal hat er schon in der NBA gespielt, der besten Liga der Welt - für Oklahoma City und die San Antonio Spurs. Zu den Highlights seiner bisherigen Karriere dürfte ein Spiel gegen die Denver Nuggets gehören. Dabei machte Roby 26 Punkte und ließ Denver-Superstar Nikola Jokic mehrmals alt aussehen. Beim Training für Pressevertreter am Neu-Ulmer Orange-Campus tritt der 26-Jährige völlig ohne Star-Allüren auf. Und er plaudert aus, wo es für ihn in Ulm noch nicht so rund läuft: "Kaffee mit Milch", sagt Roby mit amerikanisch-deutschem Slang, "das kann ich immerhin schon auf deutsch bestellen. Mein Basketballspiel ist besser als mein Deutsch", fügt er lachend hinzu.

Von Bayern München kommt Nelson Weidemann

Das dürfte für weitere Neuzugänge zutreffen. Die Fans dürfen gespannt sein auf Ben Saraf. Der 18-Jährige kommt aus Israel nach Ulm. Er gilt als großes Talent und kommender NBA-Spieler. Auf der Center-Position geht wieder einmal ein Brasilianer für Ulm auf Punktejagd. Marcio Santos will an der Donau in die Fußstapfen seiner Landsleute Cristiano Felicio und Bruno Caboclo treten. Auch Nelson Weidemann ist ein Name, den die Szene schon kennt. Der 25-Jährige kommt von Bayern München. Damit hat ratiopharm Ulm immerhin einen aktuellen Deutschen Meister in der Mannschaft.

Kein konkretes Saisonziel

Jetzt vorherzusagen, wie stark Ulm in diesem Jahr aufgestellt ist, ist schwierig. So gibt Karim Jallow eine Marschroute vor, die eigentlich jedes Jahr gilt: "Wir wollen so viel wie möglich Spiele gewinnen." Es sei wichtig, so schnell wie möglich als Einheit zu fungieren. Die Grundlage scheint gelegt. "Wir haben Scorer, Shooter, kräftige Spieler, die spektakulär dunken können. Das wird ein guter Mix", meint Kapitän Tommy Klepeisz. Die Vorfreude auf die neue Saison sei groß. Verletzungsbedingt hatte Klepeisz in der Vorbereitung jedoch kein Spiel bestritten.

In drei Wettbewerben wollen die Ulmer möglichst weit kommen. Neben der Bundesliga spielen sie auch im Eurocup und im nationalen Pokal mit. Und je länger sie in den Wettbewerben vertreten sind, desto größer wird auch die Chance für Isaiah Roby sein, auf deutsch mehr als "einen Kaffee mit Milch" bestellen zu können.