BBL: Ulm spielt Weißenfels schwindelig

Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat sein Heimspiel gegen den MBC aus Weißenfels mit 92 zu 66 gewonnen. Der Heimsieg wirkte wie eine Befreiung nach dem Aus im Eurocup.

Unter der Woche hat sich ratiopharm Ulm aus dem Eurocup verabschiedet. Am Samstagabend hat das Team gegen Weißenfels seinen Frust abgelassen.

Perfekter Start für ratiopharm Ulm

Ulm beginnt das Spiel mit einem echten Statement! 11:0 steht es nach drei Minuten. Das Ulmer Spiel ist den Gästen viel zu schnell, die Ulmer Abwehr viel zu intensiv. Für die Gastgeber treffen in den ersten Minuten alle Spieler der Starting Five, für Weißenfels schafft es nur Tyren Johnson mit zwei Punkten auf die Anzeigetafel. In den zweiten fünf Minuten kommt der MBC besser ins Spiel. Nach dem ersten Viertel ist ratiopharm Ulm mit 22 zu 16 vorne.

Weißenfels kämpft sich ins Spiel

Das Ulmer Spiel läuft im zweiten Viertel nicht mehr so flüssig. Es fehlen Ideen und Überraschungsmomente im Angriff. Es sind Einzelaktionen mit denen Ulm in dieser Phase punktet. Die Körbe für Weißenfels fallen einfacher. Reaves gleicht für den MBC nach 15 Spielminuten mit einem Dreier aus (29:29). Es geht jetzt hin und her. Nach 18 gespielten Minuten liegen die Gäste erstmals in Führung (33:35). Mit der Halbzeitsirene ist Ulm wieder hauchdünn vorne (38:36).

Jessup, Saraf und Plummer legen los

Die Hausherren kommen wie aufgeweckt aus der Kabine zurück. Defensiv stehen sie jetzt viel kompakter. Und in der Offensive ist Justinian Jessup hellwach. Zwei schnelle Dreier von ihm bringen Ulm wieder einen Neun-Punkte-Vorsprung. Ulm muss an diesem Abend ohne Noa Essengue (Knieprobleme), Isaiah Roby (Handverletzung) und Kapitän Thommy Klepeisz (Sprunggelenk-Verletzung) spielen. Das Team kompensiert die fehlende Qualität bis hierher mit viel Einsatz. Neben Jessup sind in diesem Spielabschnitt jetzt auch Ben Saraf und Alphonso Plummer heiß gelaufen. Ratiopharm Ulm gewinnt das vorletzte Viertel klar mit 29 zu 11 und führt vor den letzten zehn Minuten mit 67 zu 47.

Der Ulmer "Nachwuchs" bringt das Spiel nach Hause

In den letzten zehn Minuten hat Weißenfels nichts mehr im Köcher. Ulm dominiert das Spiel jetzt. Trainer Ty Harrelson kann in den letzten Minuten auch den Nachwuchsspielern Anigbata, Erichsen und Müller Spielminuten geben. Für einen ist das Spiel übrigens ein im doppelten Sinne gebrauchter Abend. John Bryant muss mit seinem MBC nicht nur eine deutliche Niederlage einstecken. Der ehemalige Ulmer MVP der Liga erzielt gegen seinen Ex-Club nur zwei Körbe. Auf Ulmer Seite spielen sich alle Spieler(!) mit Punkten auf die Anzeigetafel. Für Ulm sind mit der Schlusssirene Plummer (18), Saraf (17) und Jessup (13) die besten Schützen.