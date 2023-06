Ulmer Basketballer vor Spiel drei: "Wir werden eine Antwort geben!"

Nach der deutlichen Niederlage in Bonn wollen die Ulmer Basketballer am Mittwochabend zuhause einen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Trainer Gavel gibt sich optimistisch.

In der Serie um die deutsche Basketball-Meisterschaft zwischen Favorit Telekom Baskets Bonn und Überraschungsteam ratiopharm Ulm steht es 1:1. Die Ulmer konnten eines der beiden Auswärtsspiele in Bonn gewinnen, mussten aber zuletzt am Sonntag eine klare 75:104-Niederlage hinnehmen. "Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft eine Antwort geben wird", sagte der Ulmer Trainer Anton Gavel bei der Pressekonferenz am Dienstag vor den beiden Heimspielen an der Donau.

Ratiopharm Ulm: Moral ist ungebrochen

"Ich will die Niederlage nicht schönreden. Wir waren in allen Bereichen unterlegen", erklärte Gavel. Aber manchmal sei ein deutlich verlorenes Spiel vielleicht besser als ein knapp verlorenes. Die Moral sei ungebrochen. Ohnehin sei es das vorrangige Ziel gewesen, eines der beiden Auswärtsspiele in Bonn zu klauen. Und das habe man erreicht.

Es wird laut werden in der ausverkauften Ratiopharm-Arena am Mittwoch beim dritten Finalspiel um die Deutsche Meisterschaft zwischen ratiopharm Ulm und den Telekom Baskets Bonn. IMAGO Imago / Nordphoto

Die beiden jetzt in Ulm anstehenden Heimspiele waren jeweils innerhalb von einer Minute ausverkauft. Unter den 6.200 Zuschauern werden voraussichtlich 450 Bonner Fans sein. "Das ist für uns eine tolle Sache, dass der Andrang so groß ist", meint der Coach. "Die Fans werden uns einen enormen Schub geben."

Feuerwerk sorgt für Diskussion und Ärger

Alle Ulmer Spieler seien gesund und fit. Am Montag habe man Videoanalysen gemacht und mögliche Anpassungen an die zuletzt erfolgreichen Bonner Angriffs- und Verteidigungsstrategien besprochen. Vor allem in den sozialen Medien hatte ein Feuerwerk vor dem Hotel der Ulmer Spieler in Bonn in der Nacht zum Sonntag für reichlich Diskussion gesorgt. Offenbar wollten einige Bonner Fans den Schlaf der Ulmer Basketballer vor dem Spiel stören.

"Das ist nicht schön", sagt Anton Gavel dazu. "Aber es ist halt so. Damit müssen wir klarkommen." Bei den Auszeiten während des Spiels besteht ratiopharm Ulm weiterhin darauf, dass kein Fernsehteam mithören darf. Dafür sei man auch bereit, eine Geldstrafe zu zahlen.

Zwei Heimsiege zum ersten Meistertitel

Die Basketball-Euphorie in Ulm und um Ulm ist riesig. Allein 800 Fans sind zum gemeinsamen Public Viewing im Trainingszentrum Orange Campus gekommen. Ulm war als Außenseiter in die Playoffs gestartet. Nach den überraschenden Siegen gegen den Deutschen Meister Alba Berlin und Pokalsieger Bayern München steht der Club so nah wie noch nie vor einem Titelgewinn. Zwar sieht man sich auch gegen den Hauptrundenersten aus Bonn als Underdog. Andererseits haben die Ulmer nun die Chance, mit zwei Heimsiegen zum ersten Mal Deutscher Meister zu werden.

Sollte es in der Finalserie am Freitagabend 2:2 stehen, findet das alles entscheidende fünfte Spiel am Sonntag wieder in Bonn statt.