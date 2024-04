per Mail teilen

Am Samstag kommt es in Ulm zum Duell zwischen dem Tabellenzweiten und Tabellendritten der 3. Liga. Das Besondere: Zwei Neulinge kämpfen um Punkte für den Aufstieg.

So mancher Fan des SSV Ulm 1846 Fußball wird sich beim Blick auf die Tabelle immer noch die Augen reiben. Die Ulmer, die erst im vergangenen Sommer aufgestiegen waren und den Klassenverbleib als Ziel ausgegeben hatten, könnten die 3. Liga nach nur einem Jahr wieder verlassen. Jedoch nicht nach unten zurück in die Regionalliga Südwest, sondern nach oben in die 2. Bundesliga.

Ulm und Münster mittendrin im Aufstiegsrennen

Sechs Spieltage vor dem Saisonende ist Ulm mit 59 Punkten Tabellenzweiter. Spitzenreiter Jahn Regensburg hat einen Punkt mehr, entscheidend aus Sicht der Spatzen ist aber der Abstand zum Tabellendritten Preußen Münster. Die Westfalen stehen bei 55 Punkten und belegen damit den Aufstiegs-Relegationsplatz. Am Samstag (14:00 Uhr, live im SWR) kommt es nun zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Aufstiegskandidaten.

Live im SWR: SSV Ulm 1846 Fußball - Preußen Münster Der SWR überträgt das Spiel der Ulmer gegen Münster am 13.4.2024 ab 14:00 Uhr live im TV, in der Mediathek, auf swr.de/sport und auf dem YouTube-Kanal "SWR Sport Fußball".

Außergewöhnlich ist, dass mit Ulm und Münster zwei Aufsteiger Chancen auf den direkten Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Bundesliga haben. Zuletzt gelang dieses Kunststück der SV Elversberg 2023. Ulm war im vergangenen Sommer nach 22 Jahren Abwesenheit in eine deutsche Profi-Liga zurückgekehrt, Münster stieg 2020 aus der 3. Liga in die Regionalliga West ab und 2023 wieder auf.

Wegweisendes Duell im Donaustadion

Für beide Teams ist das direkte Duell am 33. Spieltag der 3. Liga wegweisend. Mit einem Sieg kann der SSV Ulm 1846 Fußball den Konkurrenten aus Westfalen auf sieben Punkte distanzieren. Sollte Münster gewinnen, schrumpft der Vorsprung der Spatzen auf einen Punkt zusammen.

Ein Unentschieden könnte dem Tabellenvierten Dynamo Dresden gefallen, der aktuell einen Punkt hinter Preußen Münster liegt und mit einem eigenen Sieg beim Schlusslicht SC Freiburg II (Sonntag, 19:30 Uhr, Zusammenfassung folgt auf dem YouTube-Kanal "SWR Sport Fußball") auf beide Clubs Boden gut machen kann.