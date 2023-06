ratiopharm Ulm feiert Auftaktsieg bei Favorit Bonn

Das erste Spiel der Finalserie zwischen den Telekom Baskets Bonn und ratiopharm Ulm bietet Hochspannung bis zum Schluss. Das bessere Ende haben die Ulmer beim 79:73 (42:35) für sich.

Als Siebter der Hauptrunde waren die Ulmer in die Playoffs gestartet und hatten dort die beiden Favoriten Alba Berlin und Bayern München ausgeschaltet. Bonn gab sich als klarer Spitzenreiter de regulären Saison auch in den Serien gegen Chemnitz und Ludwigsburg keine Blöße

Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Begegnung, die Stimmung in der Bonner Arena war prächtig. Beide Teams starteten mit einem erfolgreichen Dreier. Dann rückte Ulms Bruno Caboclo in den Fokus, der die Schwaben mit zwei Dunks nach vorne brachte. Und die Mannschaft von Trainer Anton Gavel agierte weiter konzentriert - Lohn war die zwischenzeitliche 13:7-Führung.

Bonn und Ulm mit schwacher Wurfqoute

Beiden Teams war die Anspannung weiterhin anzumerken, die Wurfquote aus dem Feld war niedrig. Die Ulmer offenbarten dazu Schwächen im Rebounding, wodurch die Bonner immer wieder zu zweiten und dritten Chancen kamen - 20:20 nach dem ersten Viertel.

Im zweiten Viertel kamen die Ulmer ins Rollen. Mit einem 7:0-Lauf inklusive fünf Punkten von Juan Nunez ging ratiopharm mit 38:31 in Führung. Bis zur Pause blieb der Abstand für das Gavel-Team dank einer weiter giftigen Verteidigung konstant (42:35).

Spannung bis zum Schluss zwischen Bonn und Ulm

Auch die zweite Halbzeit startete gut für die Spatzen. Nach knapp 15 Sekunden versenkte Yago einen Wurf von der Dreierlinie. Die Ulmer verteidigten weiter hart, nach drei Minuten standen die Schwaben bereits bei vier Teamfouls. Die favorisierten Bonner kämpften sich wieder heran, doch das Gavel-Team hielt dagegen - und die 55:52-Führung nach 30 Minuten.

Im Schlussviertel war zunächst von Läufen geprägt, die Ulmer setzten sich mit neun Punkten Vorsprung ab, bevor Bonn mit zwei Dreiern in Folge konterte.

Paul behält kühlen Kopf von der Dreierlinie

Eine Minute vor dem Ende glich Bonns TJ Shorts von der Freiwurflinie aus. Brandon Paul konterte umgehend mit einem Dreier. Und dieses Mal ließ sich das Gavel-Team die Führung nicht mehr nehmen.

"In zwei Wochen ist die Saison spätestens vorbei. So lange gilt es, alles rauszuhauen", sagte Gavel nach dem Spiel bei Magenta Sport, der die Vielzahl der Fouls in der Defensive monierte und damit noch Potential bei den Ulmern sah. Beste Scorer der Spatzen waren Yago mit 19 Punkten und Paul (18). Für die Bonner traf TJ Shorts am besten (20).

Das zweite Spiel steigt am Sonntag ab 18 Uhr wieder in Bonn, bevor die Ulmer das erste Mal in der Serie Heimrecht haben (Mittwoch, ab 20.30 Uhr).