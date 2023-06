ratiopharm Ulm kassiert klare Niederlage im zweiten Finalspiel in Bonn

Nach dem Erfolg im ersten Spiel ist ratiopharm Ulm bei der zweiten Begegnung bei den Telekom Baskets Bonn chancenlos und unterliegt mit 75:104 (29:45).

Die Bonner erwischten des besseren Start ins Spiel und überzeugten mit einer aggressiven Verteidigung. Die Ulmer hielten zwar gut dagegen, taten sich aber in der Offensive schwer. Der in Spiel 1 noch überragende Yago des Santos war im ersten Viertel noch kein Faktor im Spiel der Schwaben. Nach zehn Minuten lagen die Ulmer deutlich zurück - 16:26.

Ins zweite Viertel startete Ulm mit einem 7:0-Lauf, Bonn blieb über drei Minuten ohne Punkt. Baskets-Coach Tuomas Iisalo reagierte und nahm eine Auszeit. Doch das Momentum lag auf Ulmer Seite, nach einem Dreier von Robin Christen glich das Team von Anton Gavel zum 26:26 aus.

Dann aber fingen sich die Bonner, während bei ratiopharm kaum noch etwas zusammenlief: Die Baskets zogen auf sechs Punkte davon, bevor Yago dos Santos von der Freiwurflinie seine ersten beiden Punkte erzielte (27. Minute). Trotzdem bauten die Bonner bis zur Halbzeit die Führung auf 16 Punkte aus - 29:45 aus Sicht der Ulmer.

BBL-Finale: Bonn zieht gegen Ulm davon

Und es kam noch dicker: Auch in der zweiten Halbzeit fanden die Ulmer in der Offensive zu wenige Lösungen. Dazu liefen die Bonner heiß, vor allem Finn Delany war kaum mehr zu bremsen. Nach 25 Minuten Spielzeit lagen die Ulmer mit 34:59 zurück. Mehr als Schadensbegrenzung schien jetzt schon nicht mehr möglich für das Gavel-Team.

Immerhin: Im letzten Viertel konnten die Ulmer das Spiel ausgeglichen gestalten und in Ansätzen an die starke Vorstellung aus dem ersten Finalspiel anschließen. Die Bonner schalteten zwar mitunter in den Verwaltungsmodus, setzten aber weiter Highlights in der Offensive. Am Ende stand eine klare 75:104-Niederlage für die Spatzen.

Karim Jallow kam als einziger Ulmer auf eine zweistellige Punktzahl (17). Bei Bonn markierten neben Top-Scorer Delany (23) vier weitere Akteure zehn oder mehr Punkte.

"Wir haben eine Abreibung bekommen", sagte Gavel nach Spiel bei Magenta Sport. "Jetzt brauchen wir eine Antwort." Der Ulmer Coach unterstrich, dass es "letztlich egal" sei, ob man mit einem oder 30 Punkten verliert. Sein Team müsse im nächsten Spiel wieder ein anderes Gesicht zeigen.

Spiel drei und vier finden in Ulm statt

Die Bonner gleichen damit in der Finalserie zum 1:1 aus. Das dritte und vierte Spiel finden in Ulm statt (Mittwoch und Freitag, jeweils ab 20.30 Uhr). Ein mögliches fünftes Spiel würde wieder dann wieder in Bonn steigen (Sonntag, ab 15 Uhr).