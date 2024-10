Academics Heidelberg unterliegen Baskets Bonn

per Mail teilen

Die Academics Heidelberg haben am fünften Spieltag der Basketball-Bundesliga deutlich gegen die Baskets Bonn verloren.

Am Sonntagnachmittag war das Spiel der Academics Heidelberg gegen die Baskets Bonn zunächst ausgeglichen. Mitte des ersten Viertels übernahmen die Heidelberger erstmals die Führung. Danach lief jedoch erstmal alles für die Bonner: Anfang des zweiten Viertels liefen die Heidelberger einem Zehn-Punkte-Rückstand hinterher (26:36). Mit einem 10:0-Lauf der Academics nahm das Spiel schnell wieder Spannung auf, zur Halbzeit war noch alles offen (44:45).

Nur zweimal gelang es Heidelberg im dritten Viertel, nochmals kurz in Führung zu gehen, bevor die Bonner die Kontrolle über das Spiel übernommen. Das dritte (16:24) und vierte Viertel (16:26 ) ging klar an die Gäste, am Ende stand ein 76:95 und damit die zweite Heidelberger Saisonniederlage zu Buche.

Topscorer der Bonner war Darius McGhee mit 22 Punkten, auf Heidelberger Seite konnte Damariae Horne 19 Punkte verbuchen. Mit dem Sieg in Heidelberg setzen sich die Baskets Bonn an die Tabellenspitze der BBL, die Academics stehen nach fünf Spieltagen auf Platz sechs.

Ausblick

Die Academics Heidelberg eröffnen den 6. Spieltag der BBL am Samstag (26.10) mit einem Auswärtspiel gegen die Frankfurt Skyliners. Die Baskets Bonn spielen zwei Tage später (28.10.) daheim gegen die Riesen Ludwigsburg.