Heidelberg gewinnt Derby in Ludwigsburg

Die MLP Academics Heidelberg haben das Baden-Württemberg-Derby in der Basketball-Bundesliga bei den MHP Riesen Ludwigsburg gewonnen.

Vier Punkte Vorsprung reichten am Ende für den Sieg im Derby zwischen Ludwigsburg und Heidelberg. Angeführt vom überragenden Michael Weathers (21 Punkte) siegten die Academics aus Heidelberg mit 67:63 vor 4.000 Zuschauern in Ludwigsburg.

Zur Schlusssirene des ersten Viertels hatten die Ludwigsburger noch mit 14:13 in Front gelegen, doch dbereits zur Halbzeitpause waren die Heidelberger mit 33:27 in Front. Diese Führung bauten die Academics im dritten Viertel noch aus. Mit 52:43 wechselten beide Teams die Seiten. Am Ende reichten 15 Punkte von Justin Simon und 10 Punkte von Joel Scott nicht aus. Die Academics Heidelberg holten ihren nächsten Sieg und stehen in der Tabelle jetzt auf Platz 2.