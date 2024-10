per Mail teilen

Der VfB Stuttgart spielt heute in der Champions League bei Juventus Turin (21:00 Uhr). SWR Sport ist vor Ort in Turin und beliefert euch mit Informationen und Impressionen.

13:30 Uhr: Hoeneß erwartet zwei Teams, die Kontrolle haben wollen

Der Cheftrainer der Schwaben, Sebastian Hoeneß, möchte gegen Juventus Turin mit seiner Mannschaft "ein anderes Gesicht zeigen" als bei der 0:4-Niederlage beim FC Bayern München. Wie sich Hoeneß zum heutigen Gegner auf der Pressekonferenz von Montag geäußert hat, könnt ihr hier nochmal nachlesen:

13:04 Uhr: Vorbereitung auf den Gegner

Vorbildlich: Unser Reporter Michael Bollenbacher hat sich schon mal in der italienischen Presse schlau gemacht, was der heutige Gegner so drauf hat.

SWR-Sportreporter Michael Bollenbacher berichtet aus Turin. SWR

12:50 Uhr: SWR Sport berichtet live aus Turin

Zum Champions-League-Auftritt des VfB Stuttgart bei Juventus Turin berichten unsere SWR-Sportreporter Michael Bollenbacher und Philipp Sohmer aus dem Zentrum Turins. Gegen 12:00 Uhr sind die beiden mit einigen mitgereisten VfB-Anhängern auf der Piazza San Carlo angekommen, der sich so allmählich zu füllen scheint und immer mehr die Farben weiß und rot annimmt.