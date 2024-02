Pokalknaller in Leverkusen: VfB Stuttgart muss auf Serhou Guirassy verzichten

per Mail teilen

Serhou Guirassy ist zurück vom Afrika-Cup. Der VfB Stuttgart muss im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen trotzdem auf seinen Topstürmer verzichten.

Der VfB Stuttgart muss im Viertelfinale des DFB-Pokals auf Angreifer Serhou Guirassy verzichten. Die Reise zur Partie bei Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen an diesem Dienstag (20:45 Uhr live in der ARD und im Audiostream auf Sportschau.de) trat der 27-Jährige nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wegen Magen-Darm-Problemen gar nicht erst an.

Zuvor hatten bereits mehrere Medien über das Fehlen des Torjägers berichtet. Guirassy war am Montag nach dem Aus der Nationalmannschaft Guineas beim Afrika-Cup wieder in Stuttgart angekommen.

"Wir müssen abwarten", hatte Trainer Sebastian Hoeneß einen Tag vor dem Spiel über den Afrika-Cup-Rückkehrer gesagt: "Das ist kein Versteckspiel, sondern unsere Verantwortung gegenüber dem Spieler."

Guirassy scheiterte im Afrika-Cup am Team-Kollegen Silas

Guirassy war beim Afrika-Cup am vergangenen Freitag mit Guinea im Viertelfinale gegen die DR Kongo mit Klub-Kollege Silas ausgeschieden (1:3). Der 27-Jährige kam beim Kontinental-Turnier nach überstandener Oberschenkelzerrung in den letzten drei der insgesamt fünf Spiele seines Teams zum Einsatz.

Hiroki Ito ist ebenfalls zurück in Stuttgart

Sicher zurückgreifen kann Stuttgart auf Anthony Rouault, obwohl der Innenverteidiger einen Nasenbeinbruch erlitten hat. Auch Maxi Mittelstädt sowie Chris Führich seien einsatzfähig, sagte Hoeneß. Hiroki Ito nannte er nach dessen Rückkehr vom Asien-Cup "eine Option".

Hoeneß sieht Bundesliga-Tabellenführer Leverkusen als "schwerstmögliches Los" und Favoriten, "daraus mache ich keinen Hehl. Die Chance ist nicht riesengroß, aber gegeben. Dafür musst du leben, denken, atmen. Für uns ist es ein Riesenspiel mit unglaublicher Bedeutung".

Zumal die Konstellation mit zwei Zweitligisten im Halbfinale "unheimlich reizvoll" sei. "Es ist ein Traum eines jeden Fußballers und Trainers, im Pokalfinale zu stehen", sagte der Coach. "Das macht den Reiz aus."

VfB Stuttgart in überragender Form

Der VfB ist neben Bayer die Überraschung der bisherigen Spielzeit und liegt in der Tabelle der Bundesliga zwölf Punkte hinter dem Spitzenreiter auf Rang drei. In der Liga trennten sich beide Klubs im Dezember 1:1. Zuletzt gelangen den Stuttgartern zwei Siege gegen die Europapokal-Teilnehmer RB Leipzig (5:2) und SC Freiburg (3:1).

Helfen soll Torjäger Deniz Undav, der fest mit einer Nominierung für die Nationalmannschaft im März rechnen darf. "Wenn er das weiter so macht, ist fast nicht an ihm vorbeizukommen", sagte Hoeneß über diese Aussicht.