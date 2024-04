per Mail teilen

Der VfB Stuttgart geht nach dem Sieg in Dortmund mit dem Rückenwind in den Saison-Endspurt. Für große Feiern sieht Sebastian Hoeneß aber noch keinen Anlass.

Mit dem elften Spiel ohne Niederlage möchte der VfB seine aktuelle Erfolgsserie in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 18:30 Uhr im Liveticker und Audiostream auf sportschau.de) fortsetzen. Ein Punkt reicht, um die Europa-League-Teilnahme auch rechnerisch perfekt zu machen.

Hoeneß will nicht auf den Zaun

"Das ist einfach schon mal krass. Das sollte uns noch mal Kraft und Energie geben", meinte Hoeneß, der aber angesichts der noch laufenden Saison und der guten Aussichten auf die Champions-League-Qualifikation noch nicht feiern möchte.

"Mich wird keiner auf dem Zaun sehen - außer da ist irgendwas im Zaun hängen geblieben, was ich runterholen muss", sagte der Coach. Gegen Eintracht Frankfurt kann Hoeneß wieder auf Abwehrchef und Kapitän Waldemar Anton bauen, der beim 1:0 in Dortmund wegen seiner fünften Gelben Karte gefehlt hatte. Josha Vagnoman fällt wegen einer Fußverletzung in den kommenden Wochen aus.

VfB Stuttgart: Nübel-Einsatz noch offen

Derweil ist die Zukunft von Alexander Nübel geklärt, der 27-Jährige bleibt zwei weitere Jahre beim VfB. Zuvor hatten der FC Bayern und der VfB bekannt gegeben, dass Nübel für zwei weitere Spielzeiten an die Schwaben ausgeliehen werde. Seinen Vertrag in München verlängerte der 27-Jährige bis zum Sommer 2029. On Nübel gegen Frankfurt spielen kann, sei wegen muskulärer Probleme aber ungewiss. Sollte Nübel ausfallen, stünde Fabian Bredlow als Ersatz parat.