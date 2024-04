Durch Sieg beim BVB: Historischer VfB Stuttgart knackt gleich mehrere Rekorde

In einem "Schlüsselspiel" im Rennen um die Champions-League-Teilnahme besiegt der VfB Stuttgart zum dritten Mal in dieser Spielzeit Borussia Dortmund - und knackt dabei gleich mehrere Rekorde.

Nach seinem Tor des Tages zum 1:0 beim BVB in der 64. Minute lief Angreifer Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart zur linken Eckfahne und ergänzte seinen "normalen" Torjubel um die "Torero-Geste". Damit bewies der 28-Jährige, dass er vor dem Spiel die Geschichtsbücher der Schwaben gut studiert hatte. Denn der "Torero-Jubel" war eine Referenz an Mario Gomez, der bislang den VfB-Torrekrod mit 24 Treffern in der Saison 2008/2009 hielt. Diesen Bestwert hat Guirassy mit seinem 24. Saisontor nun egalisiert - bei erst 22 Einsätzen in dieser Spielzeit. Der Angreifer hat noch sechs Spieltage Zeit, sich alleine an die Spitze im VfB-Ranking zu setzen.

"Proud to match a Legend like Mario Gomez", schrieb Guirassy im Anschluss an die hochintensive Partie bei "X". "Remains to surpass it!" Stolz also, mit Gomez gleichzuziehen, und das große Ziel, den früheren Torjäger zu übertreffen.

proud to match a legend like @Mario_Gomez. Remains to surpass it 💪🏿 https://t.co/c2kaHcG3Mr

Serhou Guirassy - der Mann für die wichtigen Tore

Guirassy stellte in Dortmund eine weitere Bestmarke auf. Er traf er in dieser Saison bereits zum neunten Mal zum 1:0 - und ist damit in dieser Kategorie nun alleiniger Rekordhalter bei den Schwaben.

Und auch die 39 Saisontore, die Guirassy und Sturmpartner Deniz Undav (15 Treffer) nun zusammen aufweisen, sind Rekord. Hier hatte das Duo bereits beim 3:3 gegen Heidenheim in der Vorwoche die alte Bestmarke von Jürgen Klinsmann und Karl Allgöwer aus der Saison 1985/1986 (37 Tore) übertroffen.

Sebastian Hoeneß: "Das fühlt sich nach einem Big Win an"

Für den VfB Stuttgart war der Sieg beim BVB der fünfte Auswärtserfolg in Serie - ebenfalls historisch, das gelang den Cannstattern in ihrer langen Bundesliga-Geschichte noch nie. Gleichzeitig war es das zehnte Spiel ohne Niederlage nacheinander, was VfB-Trainer Sebastian Hoeneß in Hochstimmung versetzte: "Das fühlt sich nach einem Big Win an. Wir sind richtig happy, ich bin richtig stolz."

Das darf er auch sein. Seine Mannschaft hat nach 28 Spielen 60 Punkte auf dem Konto - so gut war der VfB Stuttgart zu diesem Zeitpunkt einer Saison noch nie. Das große Ziel Champions League ist greifbar nahe - man darf gespannt sein, welche Rekorde bis dahin noch geknackt werden.