Leihe verlängert: Alexander Nübel bleibt beim VfB Stuttgart

Alexander Nübel verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern München und wird zwei weitere Saisons auf Leihbasis beim VfB Stuttgart spielen.

Der 27-jährige Nübel unterschrieb bis 2029 beim Rekordmeister, wird aber frühestens 2026 vom VfB Stuttgart zurückkehren. "Ich habe mich beim VfB und in Stuttgart vom ersten Moment an sehr wohl gefühlt. Gemeinsam haben wir in den vergangenen Monaten eine tolle Entwicklung durchlaufen. Ich bin froh, ein Teil dieser Mannschaft zu sein und konnte mir deshalb sehr schnell vorstellen, über den Sommer hinaus beim VfB zu bleiben. Ich freue mich schon jetzt auf die neue Saison", wird der Keeper in einer Pressemitteilung zitiert.

Auch Fabian Wohlgemuth zeigte sich zufrieden mit der Regelung. "Alex Nübel hat sich im vergangenen Sommer auf Anhieb in die Mannschaft integriert und ist schnell zu einem entscheidenden Faktor in unserem Spiel geworden. Er strahlt eine enorme Ruhe und Sicherheit aus und hat damit einen erheblichen Anteil an unserer bislang so positiv verlaufenden Saison", so der VfB-Sportdirektor.

VfB Stuttgart stellt Weichen für die Zukunft

Nübel kam vor der Saison zum schwäbischen Tabellendritten und entwickelte sich auf Anhieb zur Stammkraft. Zuletzt hatte der VfB, der auf Champions-League-Kurs liegt, die Vertragsverlängerungen mehrerer Leistungsträger wie Kapitän und Neu-Nationalspieler Waldemar Anton verkündet. Sollte Nübel bleiben, wäre eine weitere wichtige Personalfrage beim VfB beantwortet.