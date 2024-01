Dreierpack gegen Leipzig: VfB-Stürmer Deniz Undav ist treffsicherster Deutscher

Deniz Undav ist einer der wertvollsten Mitarbeiter beim VfB Stuttgart. Mit seinen Saisontreffern zehn, elf und zwölf gegen Leipzig stieg er zum treffsichersten deutschen Stürmer auf.

"Mir persönlich geht's sehr gut", grinste Deniz Undav nach dem furiosen 5:2-Erfolg des VfB Stuttgart gegen RB Leipzig ins SWR-Mikrofon. Den Spielball hatte sich der Matchwinner gesichert. Er hatte ihn sich unter den Arm geklemmt und schwärmte von den zurückliegenden 90 Spielminuten, in denen er gleich drei Mal (30./56./75. Minute) getroffen hatte. "Es ist ein überragendes Gefühl. Mein erster Dreierpack in der Bundesliga", freute sich der 27-Jährige, um dann noch pflichtbewusst nachzuschieben: "Das Wichtigste sind aber die drei Punkte."

Richtig ist das allemal. Der 5:2-Sieg gegen RB Leipzig bescherte dem VfB Stuttgart komfortable vier Punkte Vorsprung auf den direkten Champions-League-Konkurrenten. Tabellenplatz Platz drei mit 37 Punkten. Das war vor Beginn dieser Saison kaum vorstellbar in der Schwabenmetropole. Deniz Undav ist eines der Gesichter des Stuttgarter Erfolgs.

Undav bester deutscher Torjäger

Der deutsch-türkische Angreifer war im Sommer per Leihe von Brighton & Hove Albion gekommen und hatte zunächst auf der Bank Platz nehmen müssen. Trainer Sebastian Hoeneß sah zu Beginn der Saison ein System mit nur einem Stürmer vor. An Topscorer Serhou Guirassy war zunächst kein Vorbeikommen für Undav. Doch die beiden Stürmer harmonierten, erst beim Training, dann auch auf dem Platz. Ab dem neuten Spieltag liefen sie gemeinsam auf. Ein perfekter Schachzug des Cheftrainers.

Dass Undav weit mehr ist als ein Sidekick für 17-Tore-Mann Guirassy, bewies er auch gegen RB Leipzig. Während Guirassy noch beim Africa Cup weilt, schnürte Offensiv-Kollege Undav seinen Dreierpack. Damit ragte er aus einer ohnehin schon starken Stuttgarter Mannschaft heraus. Die Treffer gegen Leipzig führten zu einer großen Erleichterung für den in Varel (Niedersachsen) geborenen Stürmer, der zuletzt bei den Niederlagen gegen Mönchengladbach und Bochum ohne Tor geblieben war. Der Sieg sei sehr wichtig gewesen, sagte Undav angesichts der Kritik in den vergangenen Wochen: "Wir wollten zeigen: Das macht uns nicht an. Redet, was ihr wollt. Wir haben das Spiel so gespielt, als wäre es das erste Spiel im Jahr 2024. Wir haben Gas gegeben und gewonnen. Gegen Leipzig eine solche Leistung zu zeigen, das schmeckt auf jeden Fall."

"Deniz Undav, drei Tore - was soll man da noch sagen?", suchte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz nach dem Spiel nach Worten - und fand sie dann schließlich auch: "Er hat heute seinen Knoten platzen lassen. Nachdem er auch letzte Woche schon an vielen Aktionen beteiligt war, hat's heute geklappt. Das war natürlich super für uns."

Undav einer für die EM?

Der Flug des VfB Stuttgart durch die Fußball-Bundesliga scheint mit dem Sieg gegen Leipzig wieder an Höhe zu gewinnen. Und auch der Höhenflug von Deniz Undav hat das Potential, nachhaltig anzudauern. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat noch Bedarf für die Offensivabteilung des DFB-Teams. Die Heim-Europameisterschaft steht vor der Tür. Deniz Undav sollte sein Handy unbedingt parat halten. Angesichts solcher Stürmer-Leistungen wie gegen Leipzig könnte Nagelsmann sich schon bald wieder melden.