Woo-Yeong Jeong auf Leihbasis von Stuttgart zu Union Berlin

Erst im vergangenen Sommer wechselte der Südkoreaner Woo-Yeong Jeong vom SC Freiburg zum VfB Stuttgart. Nun steht bereits die nächste Station für ihn an.

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat den offensiven Mittelfeldspieler Woo-Yeong Jeong auf Leihbasis verpflichtet. Der Südkoreaner kommt vom Vizemeister VfB Stuttgart nach Köpenick. Wie die Schwaben mitteilten, wechselt Jeong für die laufende Saison zu den Eisernen. Nach Stationen beim Rekordmeister Bayern München und dem SC Freiburg hatte sich der 24-Jährige im vergangenen Sommer dem VfB angeschlossen. Für die Stuttgarter kam er in 29 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte zwei Tore und bereitete drei weitere vor. In seinen bisherigen vier Bundesliga-Spielzeiten kommt Jeong auf 111 Ligaspiele sowie 19 Scorerpunkte. Seit 2021 spielt er für die Nationalmannschaft seines Landes und erzielte in bisher 21 Partien drei Tore.

"Wir hatten offene und transparente Gespräche mit Woo-Yeong und sind uns darüber einig, dass ein Wechsel für ihn derzeit die beste Option ist, um regelmäßig zum Einsatz zu kommen", sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

Horst Heldt sieht in Jeong einen "zusätzlichen Antrieb"

"Seine Vielseitigkeit und seine spielerische Qualität waren ausschlaggebend für diese Verpflichtung. Er bringt nicht nur technische Fähigkeiten mit, sondern auch die richtige Einstellung und eine große Bereitschaft, sich in jedes System einzufügen", sagte Horst Heldt, Union-Geschäftsführer Profifußball. Jeong werde dem "Angriffsspiel zusätzlichen Antrieb verleihen".