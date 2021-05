+++ Mainz 05 verlängert mit Leandro Barreiro bis 2024 +++ Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits bleiben Trainer beim SV Sandhausen +++ Eichner glaubt an Hofmann-Verbleib beim KSC +++ SV Sandhausen trennt sich von 14 Spielern +++ Max Christiansen verlässt SV Waldhof Mannheim +++ FC Schalke 04 verpflichtet Marcin Kaminski vom VfB Stuttgart +++

+++ Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits bleiben Trainer beim SV Sandhausen +++

Nach dem Klassenerhalt in der 2. Bundesliga stellt der SV Sandhausen die Weichen für die Zukunft: Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits werden den SVS auch in der nächsten Saison als Duo trainieren. "Es ist für uns die logische Konsequenz, mit Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits als Cheftrainer-Team in die kommende Spielzeit zu gehen. Sie haben es sich nach der sportlichen Rettung absolut verdient, das Team weiter zu coachen und den personellen Umbruch umzusetzen", sagte Jürgen Machmeier, Präsident des SV Sandhausen.

+++ FC Schalke 04 verpflichtet Marcin Kaminski vom VfB Stuttgart +++

Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 hat Marcin Kaminski vom VfB Stuttgart verpflichtet. Der polnische Innenverteidiger komme ablösefrei und habe einen Vertrag für zwei Jahre unterschrieben, teilte der Revierclub am Donnerstag mit. Sportvorstand Peter Knäbel bezeichnete den 29-Jährigen als «weiteren Ankerspieler» für die neue Schalker Mannschaft. Er überzeuge durch seine «Defensivqualitäten» und «sein variables Aufbauspiel». Zudem sei Kaminski erfahren. Der Verteidiger wurde bei Lech Posen ausgebildet und spielte seit 2016 für den VfB Stuttgart.

+++ Mainz 05 verlängert mit Leandro Barreiro bis 2024 +++

Der 1. FSV Mainz 05 verlängert mit Leandro Barreiro seinen 2022 auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre. Der 21-Jährige stammt aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum der Rheinhessen und hatte erheblichen Anteil an der Rekord-Rückrunde der 05er unter Trainer Bo Svensson unter dem er bereits in der Jugend spielte. Bisher bestritt "Leo" 50 Pflichtspiele und lief 26 mal für die luxemburgische Nationalmannschaft auf.

+++ Eichner glaubt an Hofmann-Verbleib beim KSC +++

Trainer Christian Eichner vom Karlsruher SC plant auch in der kommenden Saison mit Torjäger Philipp Hofmann. Er sehe "aktuell nicht die Gefahr, dass 'Hoffi' geht", sagte der Coach des Fußball-Zweitligisten im Interview der Pforzheimer Zeitung (Mittwoch). "Ich bin sehr positiv gestimmt, was seinen Verbleib betrifft." Hofmann war mit 13 Treffern in der abgelaufenen Saison erneut bester Schütze der Badener. Sein Vertrag beim KSC gilt noch bis Ende Juni 2022. Bereits im vergangenen Sommer wäre der 28-Jährige allerdings gerne in die Bundesliga gewechselt.

+++ SV Sandhausen trennt sich von 14 Spielern +++

Der SV Sandhausen treibt den von seinem Präsidenten Jürgen Machmeier angekündigten personellen Umbruch voran. Der Fußball-Zweitligist verabschiedete am Dienstag gleich 14 Spieler auf einen Schlag. Die in der abgelaufenen Saison ausgeliehenen Nikolas Nartey (VfB Stuttgart), Stefanos Kapino (Werder Bremen) und Patrick Schmidt (1. FC Heidenheim) kehren zu ihren Stammvereinen zurück, wie die Badener mitteilten. Zudem verlassen Ex-Bayern-Profi Diego Contento, Sören Dieckmann, Besar Halimi, Philipp Heerwagen, Philipp Klingmann, Gerrit Nauber, Ivan Paurevic, Alexander Rossipal, Robin Scheu, Emanuel Taffertshofer und Nikos Zografakis den Club.

+++ Max Christiansen verlässt SV Waldhof Mannheim +++

Mittelfeldspieler Max Christiansen verlässt den Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim und wechselt zur kommenden Saison zu Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth. Das gaben die beiden Clubs am Dienstag bekannt. Der 24-Jährige erhält bei den Franken einen Vertrag bis Ende Juni 2023.